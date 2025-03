Dall'Area Danza Aosta al programma televisivo 'The Coach': il successo di sei danzatori valdostani

Da sinistra in piedi Giada Pace, una componente dello staff di produzione, Emilie Ronc, Luca Basso, Marina Valerioti, Viola Mistretta, Emma Bidoia

Dalla Valle d'Aosta al prestigioso programma televisivo "The Coach" . E' questa l'entusiasmante esperienza vissuta domenica 9 marzo da Luca Basso, Emma Bidoia, Viola Mistretta, Giada Pace, Emilie Ronc e Marina Valerioti, tutti allievi dell'a.s.d.Area Danza Aosta che hanno superato la selezione attraverso il Casting organizzato dalla produzione del programma presso la sede della scuola a St. Christophe. Tutti i danzatori sono stati preparati da Marinella Gloriati che con le sue coreografie ha portato i propri allievi alla partecipazione dell’ottava edizione del noto Talent show sul canale 7Gold.

The Coach è un format prodotto da JTL Production srl e ANTARES Film srl. Si sviluppa sotto forma di un talent show con una componente di reality, in onda su 7Gold da sette stagioni e giunto all’ottava edizione. Il format ha avuto nel corso degli anni come giurati personaggi del mondo della musica e della danza fra cui Morgan, Federico Facchinetti, Federico Zampaglione (Tiromancino), Maura Paparo e Amilcar Moret Gonzales. La preparazione e le registrazioni del programma inizieranno a partire dal mese di giugno.

" Inizieremo da subito la preparazione al programma attraverso il lavoro coreografico richiesto - spiega Marinella Gloriati, - l’impegno che i ballerini dovranno sostenere affinerà ed accrescerà la loro esperienza artistica anche in ambito televisivo, confermando così l'indirizzo che da sempre ci caratterizza: essere una scuola di formazione che nel corso degli anni ha saputo accompagnare i propri allievi ad ottenere risultati significativi in molti concorsi e ad avviarsi alla carriera professionale nel mondo della danza”.

Area Danza Aosta svolge la propria formazione presso Sam Latin Dance in Loc. La Maladiere 35 a St.Christophe.

Per informazioni sui corsi contattare il numero 338.2922300