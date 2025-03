Aosta: Al Parking de la Ville prorogate le tariffe agevolate. Gli abbonamenti cresciuti del 72%

L’obiettivo principale era quello di incentivare l’uso del parcheggio situato a pochi passi dal centro città, soprattutto per i residenti e i domiciliati in Valle d’Aosta, nonché di promuovere la sosta all’interno di strutture come questa, in risposta alla crescente difficoltà di trovare stalli liberi nelle aree più centrali a causa della riduzione degli spazi su strada. La proroga delle tariffe è stata approvata con l'intento di proseguire la fase sperimentale per un altro anno, fino al 10 marzo 2026, per consentire una valutazione più approfondita sull’efficacia della misura e per monitorare l’evoluzione dei suoi effetti nel lungo periodo.

Un aspetto rilevante di questa proroga riguarda l'incremento significativo degli abbonamenti venduti. A distanza di un anno dall’introduzione delle nuove tariffe, i numeri parlano chiaro: il totale degli abbonamenti emessi da APS SpA ha visto un aumento impressionante del 72%. In particolare, il numero di abbonamenti mensili per autovetture è salito da 241 a 290, mentre sono stati emessi anche 58 abbonamenti annuali per auto. Complessivamente, quindi, sono stati raggiunti 414 abbonamenti tra mensili e annuali, un dato che ha quasi raggiunto il limite massimo di disponibilità per le autovetture. A tal punto che la società ha già provveduto a istituire una lista d’attesa per coloro che desiderano acquistare un abbonamento.

Le tariffe agevolate per residenti e domiciliati in Valle d’Aosta sono suddivise in due tipologie: l’abbonamento mensile al costo di 15 euro e l’abbonamento annuale a 180 euro. Queste tariffe si applicano a tutte le autovetture appartenenti a persone residenti o domiciliate in regione, comprese quelle in comodato d’uso, leasing o noleggio a lungo termine. Inoltre, per i veicoli diversi dalle autovetture, come i furgoni e i veicoli commerciali, è prevista una tariffa mensile di 60 euro. Le tre tipologie di abbonamento offrono l’accesso 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, ma senza garantire un posto riservato.

Il Parking de la Ville, situato in via 1° Maggio, è il più grande parcheggio multipiano della città, con una capienza di 540 stalli distribuiti su tre livelli. Un altro elemento che contribuisce all’innovazione del parcheggio è l’installazione, avvenuta lo scorso anno, di una velostazione. Quest’area di interscambio auto/bici, con 44 postazioni, favorisce la mobilità intermodale, incentivando l’uso della bicicletta per gli spostamenti brevi, a beneficio della mobilità sostenibile.

L’assessore alla Mobilità, Loris Sartore, ha commentato positivamente l’esito di questa iniziativa, sottolineando la risposta positiva da parte degli utenti: "La buona risposta dell’utenza alle aspettative riposte dall’Amministrazione per l’utilizzo del parcheggio come stazione di attestamento veicolare è un segnale che questa misura sta dando buoni frutti. La posizione strategica del Parking de la Ville, a pochi minuti a piedi dal centro, rende facile e veloce l’accesso al cuore della città, senza dover affrontare il traffico cittadino". La proroga delle tariffe agevolate per un altro anno ha lo scopo di consolidare l’abitudine di utilizzare il parcheggio per gli spostamenti quotidiani, soprattutto per coloro che si spostano per motivi di lavoro, riducendo così il traffico nelle ore di punta e lasciando liberi gli stalli di sosta nelle zone più centrali per la sosta a rotazione.

In sintesi, la proroga delle tariffe agevolate per il Parking de la Ville si inserisce all’interno di un progetto di miglioramento della mobilità cittadina, che punta a favorire l’utilizzo del parcheggio come punto di sosta per tutti coloro che desiderano evitare il traffico delle aree centrali e migliorare l’efficienza complessiva del sistema di sosta nella città.