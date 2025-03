Festa della Donna 2025: festeggiare costa di più, ma è anche meno di moda

In occasione della Festa della Donna, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato le principali tendenze su come i cittadini celebreranno questa giornata simbolo.

Sicuramente sarà una buona occasione per dedicarsi al benessere e per prendersi cura di sé. Molti decideranno di scambiare regali improntati alla cura della persona, meglio ancora se con un tocco green.

Guardando all’andamento dei prezzi, dai fiori ai trattamenti benessere, il costo dei regali o per trascorrere una serata speciale è aumentato, rispetto al 2024, mediamente del +5%.

Tra le opzioni più gettonate spiccano le esperienze da condividere (eventi culturali, visite a musei, escursioni, percorsi benessere). Per chi preferisce optare per dei regali, invece, al di là dei classici fiori e cioccolatini, prendono piede i regali green o le donazioni: scegliendo di contribuire a borse di studio o progetti di formazione professionale rivolti alle donne.

Tuttavia, si registra anche un cambiamento nelle abitudini: sempre più donne, soprattutto le più giovani, scelgono di non aderire a festeggiamenti tradizionali, preferendo iniziative culturali e sociali di sensibilizzazione, allontanandosi da un’idea di festa improntata al consumo e preferendo momenti di riflessione e partecipazione attiva.

Da anni si rileva una crescente sensibilità nei confronti dei temi della parità di genere e dei diritti delle donne, non ancora abbastanza se nel nostro Paese esiste ancora un divario retribuzioni di oltre il 7%, per non parlare dei dati drammatici su femminicidi e violenza.

Accogliamo positivamente, quindi, l’interesse e l’impegno nei confronti di questo tema, e che continueremo a promuovere anche a livello normativo.

Di seguito la tabella con i costi in dettaglio: