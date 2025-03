Pronto intervento fabbri: prezzi gonfiati e scarsa trasparenza, la fotografia di Altroconsumo

Un’emergenza domestica come una porta bloccata o una serratura da sostituire può trasformarsi in una spesa spropositata. Per questo, Altroconsumo ha analizzato il servizio di pronto intervento fabbro in diverse situazioni simulate fingendo di perdere l’unica copia delle chiavi di un box e di non riuscire più a chiuderlo. Digitando online “fabbro urgenza 24 nord Milano”, o “pronto intervento fabbro Milano” Altroconsumo ha contattato 4 professionisti per risolvere l’emergenza. Le prove fatte da Altroconsumo non hanno naturalmente valore statistico, ma offrono una fotografia delle situazioni che possono capitare ai consumatori, inoltre, tutti gli interventi, dalla telefonata al pagamento, sono stati ripresi per intero dalle telecamere nascoste.

Altroconsumo ha evidenziato come i costi reali delle serrature siano spesso gonfiati in modo eccessivo: ad esempio per una serratura da 25€ il prezzo pagato è stato fino a 14 volte superiore al valore effettivo del pezzo di ricambio e la cifra massima richiesta per l’intero intervento ammonta a 440 euro. Anche la trasparenza lascia a desiderare: il costo iniziale dell’uscita è basso, ma la spesa finale risulta molto più elevata e, in diversi casi, la fattura non è stata rilasciata ad oggi, impedendo ai consumatori di far valere la garanzia sui lavori eseguiti.

Il primo ad essere chiamato è pronto-intervento24.it, un sito che offre diversi servizi di emergenza, come fabbri, elettricisti e idraulici. Dopo aver spiegato il problema, viene comunicato un prezzo dell’uscita pari a 50 euro, al quale dovevano essere aggiunti il costo del pezzo di ricambio e della manodopera. Una volta arrivato, però, il fabbro spiega che il costo della serratura è in realtà di 250 euro + IVA, senza manodopera. In totale, dopo la prima simulazione, sono stati spesi 439,20 euro tra serratura e manodopera. Dopo l'intervento, Altroconsumo ha fatto esaminare la serratura da un suo esperto, scoprendo che il suo valore reale era di 25 euro, ma è stata pagata ad un prezzo superiore del 1266% rispetto all’originale.

Il secondo fabbro, fabbro-a-milano.it chiede 30 euro per l’uscita, ma è il costo del ricambio a far lievitare la spesa. Viene infatti fornito inizialmente un preventivo orale tra i 125 e i 200 euro, spiegando che il prezzo dipendeva dal modello scelto. Nonostante venga scelto il modello da 125 euro, alla fine il totale ammonta a 189,10 euro, di cui 152,2 euro solo per la serratura, la stessa che viene valutata dall’esperto Altroconsumo intorno ai 25 euro. Anche in questo caso, il prezzo del ricambio risulta gonfiato in modo eccessivo: e viene pagato 6 volte il suo valore, ovvero il 500% in più.

Il terzo è il multiservizio starcasa.it, dal quale viene fornito un preventivo di 50 euro per l’uscita, mentre il resto, viene detto, “dipende dal problema”. Il fabbro, che arriva dopo 40 minuti, richiede 150 euro per installare una serratura a cilindro. L’intervento viene eseguito rapidamente (circa 20 minuti), ma ciò non influisce sul prezzo finale che ammonta a 244 euro. La serratura montata, valutata dall’esperto Altroconsumo intorno ai 20/25 euro, viene fatta pagare 183,9 euro, il 915% in più rispetto al valore effettivo.

In tutti e tre i casi viene chiesto se si desidera la fattura, ma nonostante sia stata data una risposta affermativa e forniti tutti i documenti necessari, ad oggi nessuno dei tre fabbri ha ancora inviato la fattura.

L’ultimo ad essere chiamato è fabbro24h.com, che risulta essere il più economico dei quattro. Sul sito viene indicato che vengono effettuati preventivi senza impegno, inviando le foto via WhatsApp e, dopo aver spiegato il problema, il fabbro ipotizza i diversi tipi di serrature adatte per il box, con prezzi che variano da 18 a 30 euro. Oltre a sostituire la serratura al prezzo concordato di 25 euro, provvede anche a cambiare le viti di sostegno della serratura, lubrificare tutte le parti e i bilancieri della saracinesca per renderla più fluida e morbida, e aggiungere delle viti mancanti. Il costo totale ammonta a 125 euro, dimostrandosi quindi il meno costoso tra quelli coinvolti nella simulazione. La fattura, però, non viene menzionata.

Altroconsumo ha anche chiesto a più di 600 membri della community Acmakers della loro esperienza con i servizi di pronto intervento fabbro negli ultimi tre anni. Con 279 risposte, si può constatare che il problema più comune riguarda proprio la porta d’ingresso bloccata e alla domanda “quali informazioni sui costi ti sono state date durante la chiamata?” 261 consumatori hanno dichiarato di aver ricevuto una stima massima del costo, ma in 252 non hanno ricevuto nessun tipo di informazione.

Per quanto riguarda i costi, dalle risposte dei consumatori emerge che il costo medio per riparare una porta di ingresso forzata per tentato furto si aggira sui 300 euro, per una porta bloccata, invece, sui 185 euro.

Altroconsumo consiglia quindi di non affidarsi al primo numero trovato online e di richiedere sempre un preventivo chiaro e scritto, evitando decisioni affrettate in situazioni di emergenza.

In ultimo, è importante conoscere come contestare un conto del fabbro per prevenire situazioni problematiche. Il professionista che effettua un intervento urgente deve fornire, prima della riparazione, un documento con informazioni essenziali (nome, indirizzo, contatti e costo dell'intervento) e rilasciare una fattura alla fine del lavoro. Se vengono aggiunti servizi extra, il consumatore ha diritto a un recesso di 14 giorni sui beni supplementari. Per evitare controversie, è importante pagare solo dopo il rilascio di una ricevuta o fattura che corrisponde al preventivo accettato. In caso di disaccordo, si può ricorrere alla mediazione obbligatoria o al tribunale. È importante ricordare che eventuali comportamenti scorretti vanno segnalati all’AGCM (l’autorità garante della concorrenza e del mercato) e, in situazioni più gravi, alla polizia. I video degli interventi sono disponibili qui.