Solitudine e depressione

Il rapporto "La fatica delle famiglie: una difficile articolazione della domanda di cura" realizzato dal Censis per Assindatcolf, nell’ambito del Rapporto 2025 Family (Net)Work, offre uno spunto di riflessione importante sulle sfide sociali ed economiche che affliggono le famiglie italiane, con particolare riferimento alla solitudine e alle difficoltà legate alla cura. Per la Valle d'Aosta, i dati emersi sono allarmanti e rispecchiano un quadro complesso, che merita attenzione.

Un dato significativo riguarda il rapporto tra badanti e persone sole, in particolare quelle anziane. In Italia, ogni 100 persone sole di 60 anni e più, si contano in media 8,5 badanti, ma le differenze regionali sono notevoli. In Valle d'Aosta, il dato potrebbe essere superiore alla media nazionale, considerando la forte incidenza della solitudine tra gli anziani nella regione. Il fenomeno della "solitudine sociale" nella nostra regione è infatti un problema crescente, con una buona parte della popolazione anziana che fatica ad accedere ai servizi di assistenza necessari. Anche se i dati specifici per la Valle d'Aosta non sono sempre facilmente reperibili, è chiaro che la carenza di servizi di cura, specialmente nelle valli più isolate, contribuisce a un aumento delle necessità non soddisfatte.

La situazione in Valle d'Aosta è paragonabile a quella di altre regioni con un indice elevato di solitudine: 41,2 persone sole ogni 100 famiglie, un dato che pone la regione tra le più colpite d'Italia, subito dopo la Liguria. Questo numero segnala la presenza di una solitudine diffusa che riguarda non solo le persone anziane, ma anche un numero crescente di famiglie che, pur non vivendo in isolamento, si trovano a dover affrontare difficoltà quotidiane legate alla cura dei propri cari.

Nel panorama italiano, circa 8,8 milioni di persone vivono sole, e di queste, oltre la metà sono anziani (55,2%). Questo fenomeno è particolarmente evidente in regioni come l'Umbria, dove il 60,5% delle persone sole ha più di 60 anni, ma anche in Sicilia (59,7%) e Liguria (59,4%). In Piemonte, che confina con la Valle d'Aosta, il dato si attesta al 57,6%, un altro indicatore di come le aree montane e del nord-ovest del Paese stiano affrontando problematiche analoghe. Anche se la Lombardia e il Lazio presentano valori più bassi (rispettivamente 53,1% e 52,9%), la questione rimane una priorità a livello nazionale, e la Valle d'Aosta, pur non avendo un dato altrettanto alto, non è esente dalle sfide derivanti dalla solitudine e dalla difficoltà di accesso ai servizi.

La carenza di badanti e di assistenza domiciliare rappresenta quindi una delle principali criticità. Le famiglie valdostane, in particolare quelle che vivono in zone montane e più lontane dai centri urbani, si trovano a fare i conti con una scarsità di supporto, e molte sono costrette a rinunciare a forme di assistenza continuativa a causa della difficoltà di reperire personale qualificato o di fronte alla spesa che questo comporta.

L’incidenza di solitudine, la difficoltà di accesso ai servizi di cura e l’assenza di un adeguato supporto strutturale sono temi che emergono con forza in questo rapporto e sono elementi che vanno tenuti in considerazione nella formulazione delle politiche regionali future. La Valle d'Aosta, da sempre un simbolo di bellezza naturale e tranquillità, rischia di affrontare una crisi sociale ed economica legata a una crescente solitudine, che può minare il benessere delle sue famiglie e la coesione sociale.

Se la regione vuole davvero affrontare questa sfida, dovrà intervenire con urgenza, non solo aumentando i servizi di assistenza e supporto, ma anche potenziando la rete di solidarietà e rafforzando i legami tra le comunità locali. Un intervento mirato in queste direzioni potrebbe trasformare la Valle d'Aosta da una regione che oggi vede aumentare la solitudine in un esempio di resilienza sociale e benessere collettivo.

Solitudine e depressione

Le rapport "La fatica delle famiglie: une difficile articulation de la demande de soins", réalisé par le Censis pour Assindatcolf, dans le cadre du rapport 2025 Family (Net)Work, offre une réflexion importante sur les défis sociaux et économiques qui affectent les familles italiennes, en particulier en ce qui concerne la solitude et les difficultés liées aux soins. Pour la Vallée d'Aoste, les données qui en ressortent sont alarmantes et reflètent un tableau complexe qui mérite une attention particulière.

Un indicateur significatif concerne le rapport entre les aides à domicile et les personnes seules, en particulier les personnes âgées. En Italie, pour chaque 100 personnes seules âgées de 60 ans et plus, on compte en moyenne 8,5 aides à domicile, mais les différences régionales sont notables. En Vallée d'Aoste, ce chiffre pourrait être supérieur à la moyenne nationale, compte tenu de la forte incidence de la solitude parmi les personnes âgées dans la région. Le phénomène de la "solitude sociale" dans notre région est en effet un problème croissant, avec une grande partie de la population âgée qui peine à accéder aux services d'assistance nécessaires. Bien que les données spécifiques pour la Vallée d'Aoste ne soient pas toujours faciles à obtenir, il est clair que le manque de services de soins, particulièrement dans les vallées les plus isolées, contribue à une augmentation des besoins non satisfaits.

La situation en Vallée d'Aoste est comparable à celle d'autres régions présentant un indice élevé de solitude : 41,2 personnes seules pour chaque 100 familles, un chiffre qui place la région parmi les plus touchées d'Italie, juste après la Ligurie. Ce chiffre indique la présence d'une solitude diffuse qui touche non seulement les personnes âgées, mais aussi un nombre croissant de familles qui, bien qu'elles ne vivent pas en isolement, se retrouvent à devoir faire face à des difficultés quotidiennes liées aux soins de leurs proches.

Dans le panorama italien, environ 8,8 millions de personnes vivent seules, et parmi elles, plus de la moitié sont des personnes âgées (55,2%). Ce phénomène est particulièrement prononcé dans des régions comme l'Ombrie, où 60,5% des personnes seules ont plus de 60 ans, mais aussi en Sicile (59,7%) et en Ligurie (59,4%). En Piémont, qui borde la Vallée d'Aoste, ce chiffre est de 57,6%, ce qui représente un autre indicateur des problèmes similaires rencontrés dans les zones montagneuses et du nord-ouest du pays. Bien que la Lombardie et le Lazio présentent des chiffres plus bas (respectivement 53,1% et 52,9%), la question reste une priorité à l’échelle nationale, et la Vallée d'Aoste, bien que n'ayant pas un chiffre aussi élevé, n'est pas à l'abri des défis liés à la solitude et aux difficultés d'accès aux services.

Le manque de badanti (aides à domicile) et de soins à domicile représente donc l'une des principales préoccupations. Les familles valdôtaines, en particulier celles vivant dans des zones montagneuses et éloignées des centres urbains, se retrouvent confrontées à une pénurie de soutien, et beaucoup sont contraintes de renoncer à une assistance continue en raison de la difficulté à trouver du personnel qualifié ou du coût de ces services.

L'incidence de la solitude, les difficultés d'accès aux services de soins et l'absence de soutien structurel adéquat sont des thèmes qui ressortent fortement dans ce rapport et qui doivent être pris en compte dans l'élaboration des politiques régionales futures. La Vallée d'Aoste, autrefois symbole de beauté naturelle et de tranquillité, risque de faire face à une crise sociale et économique liée à une solitude croissante, qui pourrait nuire au bien-être de ses familles et à la cohésion sociale.

Si la région souhaite véritablement relever ce défi, elle devra intervenir de toute urgence, non seulement en augmentant les services d'assistance et de soutien, mais aussi en renforçant le réseau de solidarité et les liens entre les communautés locales. Une intervention ciblée dans ces directions pourrait transformer la Vallée d'Aoste, aujourd'hui confrontée à une augmentation de la solitude, en un exemple de résilience sociale et de bien-être collectif.