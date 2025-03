Le piazze si tingono di Viola per l’8 marzo

Come da tradizione, l’Associazione Viola scende nelle piazze valdostane, con lo slogan “Scusami mimosa ma la V.I.O.L.A è un’altra cosa” per la vendita delle violette, fiore simbolo della lotta contro il tumore al seno. Sarà possibile trovarle venerdì 7 e sabato 8 marzo ad Aosta, dalle 8:30 alle 17:30, quest’anno in Piazza Narbonne invece che in Piazza Chanoux per lasciare spazio ad Art&Ciocc. Sabato, a partire dalle 10:00, sarà presente anche il banchetto de "Le frittelle di Giò e Martino", che destinerà parte del ricavato delle vendite all’Associazione.

Sempre sabato 8 marzo, i volontari di Viola porteranno i loro banchetti in diverse località valdostane. Ad Aymavilles il banchetto sarà in Place Chillod, e a Saint Vincent, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, a partire dalle 8:30, fino a esaurimento delle violette. A Brusson, il banchetto sarà posizionato davanti alla Chiesa dopo la messa di sabato 8 marzo (ore 18:30) e nuovamente domenica 9 marzo alle 10:00. A La Thuile, invece, la vendita si svolgerà sabato pomeriggio 8 marzo, dalle 14:30, davanti alle casse delle funivie, in collaborazione con LTH Funivie Valle d’Aosta.

Oltre alla vendita delle violette, la Festa della Donna sarà celebrata con diverse iniziative solidali in tutta la Valle d’Aosta. A Flassin, nel tardo pomeriggio di sabato 8 marzo, si terrà la gara goliardica "Scibobondo", organizzata dallo Sci Club Gran San Bernardo. Il triathlon a squadre prevede tre discipline: sci alpinismo, bob e sci di fondo. Parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione Viola.

A Verrès, oltre alla settimana dele violette, sabato 8 marzo alle ore 21 presso la Sala Murasse, si terrà il concerto "Donne in VIOLA". Sul palco si esibiranno tre cori valdostani: Les Dames de la Ville d'Aoste, Viva Voce e La Vie est Belle, con la partecipazione della Maestra Paola Versetti. L’evento è organizzato dal Comune di Arnad in collaborazione con Evançon, Associazione Chorus Inside, Federcori e il Coro Femminile Ru Herbal.

Domenica 9 marzo a Champdepraz, durante la corsa-camminata "Just the Woman I Am", le violette di Viola saranno nuovamente in vendita. L’evento, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, prevede un percorso di 5 km aperto a tutte le fasce d’età. Parteciperà anche il gruppo "Violette in marcia", composto da oltre 40 donne.

Infine, il Bar Saint Georges di Aosta ha ideato il “Gratta e Vinci solidale”, con premi a sorpresa come caffè, calici di vino e altri prodotti del locale. Il ricavato dalla vendita dei biglietti contribuirà alla raccolta fondi per l’Associazione Viola.

Il ricavato di tutte queste iniziative sarà destinato a sostenere i progetti e le attività dell’Associazione Viola, che da anni è al fianco delle donne colpite da tumore e i loro famigliari offrendo supporto, sensibilizzazione e un aiuto concreto.