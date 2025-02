Lo Camentran 2025: il Carnevale di Courmayeur tra tradizione, colori e festa

L'evento, che si svolge ai piedi del Monte Bianco, unisce la magia delle tradizioni con la freschezza delle novità, creando un'atmosfera unica che invaderà le vie del paese e delle sue frazioni.

Il Carnevale inizia sabato 1 marzo con il gruppo folkloristico de Lé Beuffon che si fa strada tra le frazioni di Courmayeur per annunciare l'arrivo dei festeggiamenti. Domenica 2 marzo, nel tardo pomeriggio, il gruppo percorre il centro storico di Courmayeur, portando le maschere tradizionali e il suono dei campanacci che sono il simbolo indiscusso della festa. Il 3 marzo, il Carnevale arriva fino alla Val Ferret, mentre il giorno clou, martedì 4 marzo, le frazioni di Courmayeur prendono vita con le colorate e vivaci sfilate di Lé Beuffon, i costumi tipici della manifestazione, e le note dei campanacci che risuonano nell'aria. Il pranzo di Carnevale, con il minestrone tipico e i prodotti locali, è un momento di convivialità imperdibile, seguito da un pomeriggio di giochi e animazione per i bambini.

Il programma prosegue venerdì 7 marzo con un evento dedicato ai più piccoli: il Carnevale sui pattini, che vedrà i bambini pattinare in maschera al Courmayeur Sport Center, tra animazione e merende. Sabato 8 marzo, il gran finale sarà all'insegna della grande sfilata carnevalesca, con i gruppi mascherati che percorreranno il centro del paese. Accanto alle tradizionali maschere valdostane, come il Carnaval Dé'En Mar'éi di Saint Marcel e le Landzette di Bionaz, ci sarà un ospite speciale: la Mascarata Serinese, proveniente da Serino (Avellino), il cui costume trova ispirazione proprio nelle tradizioni delle montagne valdostane. La Mascarata, che nasce tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento grazie all’influenza di una famiglia proveniente dalla Svizzera o dalla Francia, sarà l’occasione per scoprire una storia affascinante che unisce le tradizioni di due regioni distanti ma legate da un filo conduttore.

Il corteo partirà dal Municipio alle 17.00, attraversando il cuore del paese fino al Jardin de l’Ange, per proseguire lungo la Strada Regionale e Via Roma, concludendosi alle 19.00. La serata si concluderà al Courmayeur Sport Center con un Dinner & Carnival Party, una festa che unisce gastronomia, musica e premiazioni per i migliori costumi, creando un’atmosfera di allegria e convivialità.

Lo Camentran rappresenta non solo una festa di colori e suoni, ma anche un’occasione per riscoprire e celebrare le radici culturali di Courmayeur, con un Carnevale che, tra tradizione e modernità, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti.