Aosta: Il Quartiere Dora ha la sua nuova crèche

Il nuovo spazio, che accoglierà i primi 13 bambini e bambine a partire dai sei mesi di età, è il risultato di un impegno collettivo che coinvolge il finanziamento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), attraverso i fondi dell'Unione Europea – Next Generation EU, e l’Amministrazione comunale, che ha contribuito con fondi propri. Si tratta di un progetto che non solo risponde alla necessità di aumentare i servizi per la prima infanzia, ma si inserisce in un'ottica di sostenibilità e inclusività che ha lo scopo di rafforzare il tessuto sociale e educativo del quartiere e della città intera.

Questa nuova struttura sorge sull'area che, per anni, ha ospitato il prefabbricato degli anni '70, divenuto nel tempo centro sociale, biblioteca e mensa scolastica. L’edificio, rinnovato e riqualificato, oggi è pronto ad accogliere i più piccoli con uno spazio funzionale e sicuro, pensato per stimolare la loro crescita, ma anche per rispettare e tutelare l’ambiente che li circonda. Con 24 posti a disposizione e due sezioni dedicate, il nido è progettato per rispondere alle esigenze delle famiglie, creando un luogo accogliente, protetto e ricco di opportunità formative per i bambini.

Le caratteristiche della struttura sono all'avanguardia e rispondono agli elevati standard energetici, con un’attenzione particolare al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Infatti, l'edificio rientra nella classificazione degli NZEB, ovvero edifici a energia quasi zero, un aspetto che testimonia l’impegno verso un futuro più verde e meno inquinante. L’impianto di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, la pompa di calore, i pannelli fotovoltaici che alimentano gli impianti di ventilazione e di illuminazione LED a basso consumo sono solo alcuni dei dettagli che rendono questa struttura un esempio di edilizia sostenibile. Ogni scelta è stata fatta con l’intento di creare un ambiente sano e a basso impatto, sia per i bambini che per l’intera comunità.

Ma la valenza del nuovo nido non si limita alla qualità delle strutture. Il valore sociale e educativo di questo progetto è profondamente radicato nell’idea che ogni bambino e bambina meriti un inizio di vita sereno, stimolante e inclusivo. In questo contesto, la cooperativa sociale Leone Rosso, che gestisce la struttura, gioca un ruolo fondamentale, portando avanti un progetto educativo che mette al centro il benessere del bambino, con un'attenzione particolare alla sua crescita psicofisica, emotiva e sociale. Il nido non è solo un luogo di cura, ma anche uno spazio di socializzazione, dove i bambini possono imparare a interagire tra loro, rispettare l’ambiente e sviluppare competenze relazionali che saranno fondamentali per il loro futuro.

L'Assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati, ha sottolineato l'importanza di questo progetto, esprimendo soddisfazione per il completamento dell’opera nei tempi previsti dal PNRR e per l’impatto positivo che avrà sul quartiere Dora e sulla città di Aosta. Con l'apertura di questo nido, l’Amministrazione comunale non solo risponde alla crescente domanda di servizi educativi di qualità, ma interviene direttamente nella riqualificazione del quartiere, migliorando la qualità della vita per le famiglie e offrendo opportunità concrete di conciliazione tra lavoro e cura dei figli.

Aosta, dunque, si conferma una città che guarda al futuro, impegnata a costruire una comunità inclusiva e solidale, dove i bambini, le bambine e le loro famiglie sono al centro di un progetto di crescita collettiva. La creazione di nuovi spazi per l’infanzia non è solo una risposta alla denatalità che colpisce la nostra regione, ma un segno tangibile della volontà di investire nelle generazioni future, promuovendo la crescita armoniosa dei più piccoli, favorendo l'integrazione e la socializzazione sin dai primi anni di vita. Con questo nido d'infanzia, Aosta compie un passo in avanti decisivo, non solo sul piano infrastrutturale, ma anche sul piano sociale ed educativo, consolidando la sua immagine di una città che investe sul benessere e sul futuro delle famiglie e dei bambini.