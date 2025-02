Giornata internazionale della donna all’insegna della cultura

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito a tutte le donne nei castelli, nei siti archeologici, musei di proprietà regionale e nelle sedi espositive cittadine.

I siti archeologici e musei di Aosta aderenti all’iniziativa sono: MegaMuseo - Area megalitica, il Criptoportico, il METAMAR2025-Museo Archeologico Regionale e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo.

Si segnala che al MegaMuseo – Area megalitica, alle ore 16.30, si terrà anche un’iniziativa per famiglie dal titolo Mini vs Mega. La sfida dei Giganti, una visita interattiva in cui grandi e piccini saranno messi alla prova, confrontandosi con enigmi e giochi che li aiuteranno a svelare segreti e curiosità dei reperti del passato.

Al termine dell’attività, che avrà la durata 1h30, è previsto un piccolo omaggio alla figura femminile.

Accesso gratuito per tutte le donne anche nei castelli di: Aymavilles, Sarre, Fénis, Issogne, Verrès, Castello Gamba – Museo di Arte moderna e contemporanea di Châtillon, Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean, Sarriod de La Tour di Saint-Pierre e nelle sedi espositive del Centro Saint-Bénin, del Museo Archeologico Regionale e del MegaMuseo di Aosta.