Il 44° Printemps Théâtral: Un viaggio nel Teatro Popolare Francoprovenzale della Valle d'Aosta

La 44ª edizione del Printemps Théâtral, il tradizionale evento primaverile in francoprovenzale organizzato dalla Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) e sostenuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, avrà luogo dal 15 marzo al 10 maggio 2025 al Théâtre Splendor di Aosta. Quest'anno, come di consueto, saranno protagonisti 17 gruppi teatrali valdostani che, attraverso 9 serate, presenteranno spettacoli divertenti, all'insegna della valorizzazione della lingua francoprovenzale. Ogni serata sarà arricchita da performance musicali che accompagneranno il passaggio da un'opera all'altra.

I biglietti saranno disponibili il giorno stesso di ogni spettacolo, presso il botteghino del Théâtre Splendor, in via B. Festaz, 82, a partire dalle ore 20. Il costo del biglietto è di 10 euro per persona, con una riduzione a 2 euro per i giovani di età inferiore ai 14 anni (presentando un documento di identificazione) e per tutti i membri della FVTP. La prenotazione sarà possibile anche online attraverso il sito webtic.it, nella sezione dedicata alla Valle d'Aosta - Stagione Culturale. Sarà anche possibile acquistare un carnet di 4 ingressi al prezzo di 3, contattando l'indirizzo federachonvtp@gmail.com.

Yro Porliod, presidente della FVTP, ha dichiarato con entusiasmo: "Siamo felici di presentare questa nuova edizione del Printemps Théâtral, un evento che continua a essere apprezzato da tutti i membri della nostra Federazione e dal nostro pubblico. Quest'anno, siamo lieti di dare il benvenuto nella famiglia FVTP alla nuova compagnia 'Le Redzetón de l'Abé' di Saint-Nicolas, un'aggiunta che ci fa sperare di poter proseguire la nostra tradizione teatrale, che ogni anno presenta opere che, pur facendo ridere, offrono anche momenti di riflessione."

Ecco il calendario completo degli spettacoli:

Data Comune Compagnia Titolo della pièce 15 marzo (sabato) Communes mixtes La Tor de Babel L’è po hen que semble Brusson Le Falabrac Ou sémbiae un djor come touì y atre 22 marzo (sabato) Jovençan La Ville de Cordèle Cazemir i Moulin Rouge Nus Lé-z-amì dou patoué Dé to tchéca pou ché fae 28 marzo (venerdì) Charvensod Le Pégno Digourdì Dedeun Defoua 2 29 marzo (sabato) Charvensod Le Digourdì A caqueun lo tsafiaou teurie pa 5 aprile (sabato) Bionaz Le Pégno Squiapeun Tsertsèn la fourtin-a Saint-Marcel Le Tan pe ri-ye Tèria dret 19 aprile (sabato) Saint-Nicolas Le Redzetón de l'Abé Lo beillè di pétchà Arnad La Compagnì dou Beufet Ren sé fèi, ren sé ron... tot tsandze Pollein Le Beurt é Boun La crotta de Lauro 26 aprile (sabato) Verrayes Lo tren Lé Pouentì Saint-Christophe Le Badeun de Chouélèi Alén trouì Pappa Tsalénde! 3 maggio (sabato) Bionaz Le Squiapeun Rendez-vous avouì l’amoû – Totta eungn'atra tita Valgrisenche Le Gantaléi La lemiéye 10 maggio (sabato) Cogne Lou Tracachemèn In noou cas pe lou coummisérou Montèabàn Valtournenche Lé Béguiò Y é to rèlatif

Concludendo, il 44° Printemps Théâtral si preannuncia come un'opportunità imperdibile per gli appassionati di teatro e per chi desidera scoprire la vivace scena culturale della Valle d'Aosta, unendo tradizione e modernità, in un'esperienza ricca di emozioni.