Al Circolo Valdostano della Stampa una serata di musica e solidarietà per la cultura

Il tema della serata, "Se la musica è donna (Suonare per piacere e per donare)", affronta una questione di grande rilevanza, esplorando non solo l'aspetto artistico della musica, ma anche l'impegno sociale delle donne nella comunità, in particolare attraverso il volontariato. Questa riflessione si inserisce perfettamente nell'azione costante di Maria Grazia Vacchina, che da sempre si impegna nella promozione e diffusione della cultura come strumento di crescita e coesione sociale.

La serata vedrà protagoniste le componenti de L’Ensemble CordeConForme, un gruppo amatoriale di elevato livello, nato nel 2002 grazie alla passione di alcune musiciste professioniste. Il gruppo si distingue per la sua motivazione rara ed esemplare: suonare "per piacere e per donare", un motto che rispecchia il desiderio di supportare progetti di solidarietà, sostenendo associazioni e iniziative benefiche sia locali che internazionali. Le musiciste de L’Ensemble, infatti, si esibiscono per offrire conforto attraverso la musica a malati, persone emarginate e categorie fragili, partecipando a feste di famiglia e comunità.

L’Ensemble, inizialmente concepito da Chantal Crétier e Manuela Lucianaz e successivamente arricchito dalla partecipazione di Antonella Gachet e dalla voce del mezzosoprano Silvana Bruno, è oggi diretto da Sabrina Janin, primo violino e diplomata al Conservatorio G.B. Pergolesi, che ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta diretta dal Maestro Siffert. Gli altri membri del gruppo includono Elena Corniolo al secondo violino, Manuela Lucianaz alla viola, Antonella Gachet e Paola Baldini ai violoncelli e Federica De Stefani al pianoforte.

Questa iniziativa, che unisce arte e solidarietà, è un ulteriore esempio dell'impegno di Maria Grazia Vacchina nel favorire la cultura come strumento di crescita e di aiuto alla comunità. La serata, che rappresenta un punto di incontro di grande valore culturale e sociale, si propone non solo di offrire un momento di musica di alta qualità, ma anche di rafforzare il legame tra le persone attraverso la bellezza e l'emozione dell'arte. L'invito è rivolto a tutti, con la possibilità di comunicare la propria partecipazione e quella degli ospiti tramite il numero di cellulare 335.7070016, anche via WhatsApp.