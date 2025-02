GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a approuvé l’attribution du nom de « Emilio Lussu » à la salle des commissions du Conseil de la Vallée d’Aoste, au premier étage du Palais régional. È stata quindi approvata la modifica della durata della concessione stipulata con l’Associazione nazionale alpini, sezione valdostana, dell’immobile di proprietà regionale denominato “Villa Brezzi”, situato in Via Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. Nello specifico, l’atto posticipa la scadenza dal 19 gennaio 2031 al 19 gennaio 2041, come richiesto dal Presidente dell’Associazione stessa, al fine di consentire la programmazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento del manto di copertura del fabbricato e dei box, la realizzazione dell’impianto di irrigazione dell’area verde e altri.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta regionale ha preso atto dell’adesione della Regione Lombardia, per l’anno 2025, all’accordo di collaborazione per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS (Global Navigation Satellite System), tra Regione Piemonte e Regione autonoma Valle d’Aosta. La collaborazione nelle attività di sviluppo e gestione della rete permette il contenimento della spesa e la semplificazione gestionale nonché amministrativa, garantendo, allo stesso tempo, maggiore qualità dei servizi erogati a cittadini, professionisti e imprese.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi specifici per la concessione degli aiuti a fondo perduto e sotto forma di mutui agevolati. L’atto consente ai beneficiari di presentare domanda di aiuto, a decorrere dal 26 febbraio 2025, per investimenti nei settori della produzione agricola primaria e in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione, il Consorzio produttori e tutela della Dop Fontina, l’Institut agricole régional e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta, per l'esecuzione delle analisi di laboratorio per il monitoraggio di Escherichia coli STEC, nella filiera produttiva della Dop Fontina.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la bozza di convenzione di partenariato e di gestione con l’Ente Formation et Insertion professionelles de l’Académie de Grenoble di Eybens (Francia), nell’ambito del programma Erasmus + 2021/2027, azione chiave 2, per il progetto “Valoriser les biographies langagières” Vabiola. Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo di nuove funzionalità dell’applicativo per il portfolio europeo delle lingue digitale e multilingue per valorizzare il plurilinguismo degli studenti di scuola secondaria, realizzato con il progetto “Valorisation des biographies langagières parcours numérique” (APEL). È stato approvato il trasferimento del contributo di 1 milione e 864 mila 565 euro alla Fondazione “Maria Ida Viglino per la cultura musicale” a titolo di concorso alle spese di funzionamento per il 2025. Tale contributo assicura la continuità didattica della Fondazione e il pagamento delle spese obbligatorie del personale. Le Gouvernement a approuvé le projet de loi portant “Mesures de soutien de la valorisation de l’identité culturelle valdôtaine”. Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle attività e delle iniziative a carattere culturale e scientifico.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la scheda del progetto “Glarisk CC – Rischi glaciali e periglaciali in Valle d’Aosta: azioni conoscitive, di ricerca e di monitoraggio” e del relativo finanziamento a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FSER 2021-2027. Il progetto Glarisk-CC, nasce dalla co-progettazione tra la Regione, i suoi enti strumentali (FMS, ARPA Vda, FCF OAVdA) ed il CNR IRPI, al fine di affrontare, alla luce degli ultimi eventi del 2024, i rischi glaciali e periglaciali in Valle d'Aosta, in aumento a causa del cambiamento climatico.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di iniziative di interesse generale, a valere sul fondo ministeriale anno 2024. Al fine di garantire continuità alle iniziative avviate sul territorio regionale a sostegno degli Enti del Terzo Settore a valere sulla programmazione 2022-2024, l’Avviso prevede che una quota parte dei finanziamenti dovranno essere destinati alle seguenti attività: fondo destinato a interventi di sostegno economico per le emergenze sociali e sanitarie; attività e servizi di doposcuola con particolare riferimento ai minori e alle famiglie più vulnerabili; progetto di odontoiatria sociale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato un addendum alla convenzione 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2029 tra la Regione e Finaosta SpA per lo svolgimento delle funzioni in capo al “Centro di osservazione e attività sull’energia (COA energia)” che prevede un aumento dello stanziamento relativo alla copertura economica complessiva, al fine di inserire nell’organico del personale del servizio un nuovo profilo junior per l’annualità 2025 e un’ulteriore risorsa a decorrere dall’annualità 2026.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state approvate le disposizioni per la concessione delle agevolazioni a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. L’adozione della proposta consentirà di proseguire nella concessione di mutui a tasso agevolato a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali.