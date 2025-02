L'Osteria del Tasso, un viaggio tra mistero e storia

Il tasso, animale simbolo di saggezza e riservatezza, non è solo una figura che si aggira nei boschi, ma anche un albero legato a significati oscuri, conosciuto come l'“albero della morte”. Proprio sotto questo simbolo, immersa nel territorio bolognese, si trova l'Osteria del Tasso, un luogo che diventa il crocevia di storie e vite intrecciate.

Al timone di questa storica osteria ci sono Alberto, insieme alla moglie Anna e alla sorella Emma. La loro vita, però, non è solo legata alla gestione del locale. Alberto, infatti, porta nel cuore i segni della guerra. Un passato da partigiano che ha lasciato cicatrici profonde, non solo fisiche, ma anche emotive, come un macigno che opprime la sua anima. Eppure, sono proprio queste ferite a dare vita a un racconto avvincente, dove il dolore, i segreti e i misteri della guerra tornano a bussare alle porte della sua esistenza.

Il romanzo “L’Osteria del Tasso”, scritto da Mario Sammartino, cuoco, scrittore e gourmet, è un’opera che si muove tra le luci e le ombre della vita, svelando le contraddizioni di un mondo in cui il confine tra il bene e il male non è mai netto. Le pagine, intrise di coraggio, paura, amore e crimini, raccontano di un cammino difficile e tormentato, ma che, alla fine, porterà a una ricomposizione dei cuori spezzati.

Con una narrazione che non si ferma alla superficie delle cose, il libro infrange un dogma fondamentale, rivelandoci che i buoni e i cattivi non sono necessariamente separati dalle bandiere o dai ruoli tradizionali. È un’opera che ci invita a guardare oltre le apparenze, a riconoscere che, ovunque, ci sono luci e ombre che coesistono.

Pubblicato dalla giovane casa editrice Nonsolopoesie di Porte, in provincia di Torino, “L’Osteria del Tasso” è un invito a riflettere sulle cicatrici della storia e sulle sue complessità. Il volume, in vendita a 20 euro, è stato presentato il 22 febbraio scorso presso la Galleria d’Arte Lilium a Perosa Argentina, dove è stato accolto con entusiasmo dai lettori e appassionati del genere.

Un’opera che non solo racconta una storia, ma ci spinge a confrontarci con il passato, con le sue ombre e con le possibilità di redenzione.