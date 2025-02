La Vallée d’Aoste a célébré son Statut spécial

La Vallée d'Aoste a célébré aujourd’hui, dimanche 23 février 2025, le 77ᵉ anniversaire du Statut spécial, le 79ᵉ anniversaire de l'Autonomie ainsi que la Fête de la Vallée d'Aoste.

Les célébrations, qui se sont tenues dans la Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, ont été introduites par le Chœur Penne Nere, qui a chanté la tradition valdôtaine sous la direction de Fabrizio Engaz, et par le jeune Fabien Lucianaz de l’association Le Digourdì, qui a lu les passages les plus marquants du discours prononcé par le Président de la République lors de sa visite du 7 septembre 2024, où il a rendu hommage aux institutions autonomes et aux spécificités culturelles et linguistiques de la communauté valdôtaine.

Les représentants des institutions valdôtaines ont fait le point sur les avancées et les défis de l’Autonomie, en présence de deux invités d'honneur : Muriel Favre-Torelloz, Présidente du Grand Conseil du Canton du Valais, et Arno Kompatscher, Président de la Province autonome de Bolzano/Bozen.

Dans son allocution, le Président de la Région, Renzo Testolin, a dit : « Au-delà des frontières officielles, la Vallée d’Aoste fait partie d’un réseau dense de relations non seulement économiques et institutionnelles, mais aussi sociales, culturelles et amicales, qui se développent au sein d’une communauté transfrontalière qui englobe une partie de l’Italie, de la France et de la Suisse. Citons la toute récente collaboration avec le département français de la Haute-Savoie, scellée par une déclaration d’intention, le dialogue continu avec le département de la Savoie et, en règle générale, avec la Région voisine de l’Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le réseau des relations institutionnelles avec nos amis du Canton du Valais, dont je remercie la Présidente Favre-Torelloz de participer à cet anniversaire.

L’identité, le bilinguisme, l’autonomie et la croissance socio-économique sont des éléments indissociables du « système Vallée d’Aoste ». Aujourd’hui, nous voulons le dire avec force. Nous voulons le rappeler à ceux qui envisagent ou espèrent pouvoir balayer notre particularisme avec un mépris politique à l’égard de notre patrimoine, qui a des racines lointaines et que nous avons tenté de renforcer au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de ce parcours de Résistance, de Libération et d’obtention de l’Autonomie que notre communauté, unie, a su accomplir. À présent plus que jamais, l’autonomie est donc un chantier ouvert et nous y œuvrons avec diligence et détermination, tant sur le plan interne qu’au niveau national et international. »

Le Président Testolin a aussi exprimé la proximité et la pleine solidarité de notre Région avec le Président de la République italienne après les attaques qu’il a subies la semaine dernière, en rappelant la visite du Président Mattarella en septembre dernier : « Notre chef d’État a reconnu nos institutions autonomes et a, entre autres, mis en lumière la contribution de notre Région à la valorisation du patrimoine culturel italien et français, tout en reconnaissant notre identité comme élément fondateur d’un héritage partagé. Il s’agit d’une légitimation significative de notre particularisme et de notre bilinguisme. »

Le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, dans son allocution, a souligné : « L’Union européenne se trouve aujourd’hui confrontée à la montée des populismes, aux défis économiques et aux remises en question de son modèle d’intégration. Ces effets se répercutent jusque chez nous, car nous sommes tous interdépendants. Nos institutions, nos marchés, nos choix de société sont liés à ceux des autres. L'avenir de notre Autonomie dépend avant tout de sa capacité de renouvellement, de sa volonté de se faire gardienne de la légalité et de la protection des droits et du pluralisme sous toutes ses formes, de son ambition à se poser en acteur responsable face aux défis mondiaux qui concernent tous les niveaux de politique et d'administration, des changements climatiques aux nouvelles technologies. »

Pour le Président du Conseil permanent des collectivités locales, Alex Micheletto, « c'est une occasion de se souvenir des combats difficiles pour la défense de notre culture, de nos traditions, de nos racines et de notre terroir. Des combats qui ont enfin mené à la liberté et à la dignité du peuple valdôtain. Cet anniversaire nous invite aussi à regarder vers l'avenir, en gardant à l'esprit que l'Autonomie que nous vivons n'est pas un aboutissement, mais un point de départ qui nous engage à renouveler chaque jour notre implication face aux défis futurs. Cet engagement se traduit par le dévouement quotidien de 74 syndics, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de leurs communautés, afin d’apporter aux Valdôtains les réponses qu’ils méritent et de garantir la préservation et la sécurité des magnifiques territoires qu’ils administrent. Mais cet engagement ne peut être porté uniquement par les syndics, les administrateurs locaux ou les institutions. Chaque citoyen doit comprendre qu’il est une partie intégrante de sa communauté et réaliser que la force d’une communauté repose sur chacun de ses membres. Le plus grand danger pour notre Autonomie est sans doute l’indifférence politique. Aujourd’hui, plus que jamais, la Vallée d’Aoste a besoin d’une force collective renouvelée. »

Arno Kompatscher, Président de la Province autonome de Bolzano/Bozen, en remerciant pour l’invitation, a déclaré : « C'est un plaisir et un honneur de pouvoir célébrer ici, avec vous, deux anniversaires importants comme ceux de l'Autonomie et du Statut spécial de la Vallée d'Aoste : comme la Province autonome de Bozen, "Spéciale parmi les Spéciales" ; comme la Province autonome de Bozen, "Spéciale" pour la présence d'une importante minorité linguistique ; comme la Province autonome de Bozen, "Spéciale" parce qu'elle est capable de la protéger, de la valoriser et d'en garantir le développement. Une spécificité que je souhaite, avec le président Testolin et, justement, aussi avec les présidents des autres Régions à Statut spécial, confirmer, réaffirmer et, si possible, élargir. Nous avons commencé un chemin ensemble, avançant le travail de réforme de nos Statuts tant au niveau technique qu'au niveau politique. Puis, dans la seconde moitié de l'année dernière, à la demande du Gouvernement, nous avons dû le poursuivre en tant que Région Trentin-Haut-Adige, avec la Présidence du Conseil des ministres et les Affaires régionales. Nous espérons avoir bientôt un texte, dès que nous l'aurons, nous allons le partager avec vous, pour reprendre ensemble ce parcours, afin que toutes les Spéciales puissent atteindre ensemble l'objectif de l’actualisation de l’Autonomie. »

Présidente du Grand Conseil du Canton du Valais, Muriel Favre-Torelloz, a rappelé que « le Canton du Valais et la Vallée d’Aoste partagent bien plus qu’une frontière : ils sont liés par une histoire commune, par une culture qui transcende les montagnes et par une volonté farouche de préserver leur identité. Les commémorations de l’autonomie de la Vallée d’Aoste et de son Statut spécial ne sont pas qu’une journée historique : c’est une reconnaissance du chemin parcouru. L’autonomie de la Vallée d’Aoste est un modèle de résilience et de détermination. Elle incarne la capacité d’un peuple à affirmer ses droits, à préserver sa langue et ses traditions tout en regardant résolument vers l’avenir, c’est une source d’inspiration pour le Valais. Le Canton du Valais est honoré d’être associé à cette journée spéciale. A ces commémorations qui rappellent qu’il faut s’inspirer des combats du passé pour façonner un avenir à la hauteur de nos aspirations communes. Que l’amitié qui unit la Vallée d’Aoste et le Valais doit continuer de s’écrire avec la même fierté et la même détermination. »

Dans le cadre de la Fête de la Vallée d'Aoste, les nouveaux Chevaliers de l'Autonomie et Amis de la Vallée d'Aoste ont reçu les décorations régionales.

