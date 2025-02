Charvensod: Oltre 500mila euro per potenziare l'acquedotto comunale

La seduta, presieduta da Jordy Bollon, ha visto l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, che ammonta a 621.695,14 euro. Di questa somma, una parte significativa, pari a 103.609,52 euro, è stata destinata alla liquidazione dei rinnovi contrattuali per i dipendenti comunali, mentre 518.085,62 euro saranno utilizzati per la sostituzione della tubazione dell’acquedotto nelle località Ampaillant, Pont Suaz e Girada. Inoltre, 14.883,01 euro sono stati stanziati per il bando “cloud” del PNRR.

Un altro importante punto all'ordine del giorno ha visto il parere favorevole del Consiglio sulla proposta di cambiamento del nome dell’Istituzione scolastica Mont-Emilius 3 in “Istituzione scolastica Émilie Argentier”, un atto simbolico che conferma l’importanza di celebrare e valorizzare la memoria storica del territorio.

Il Consiglio ha poi approvato le schede per la verifica degli equilibri funzionali del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) per il 2025, un atto che conferma l’impegno dell’amministrazione a garantire uno sviluppo armonioso e ben strutturato del comune. Le schede, predisposte dall’ufficio tecnico e illustrate dall’Assessore ai lavori pubblici, Aurelio Lucianaz, sono un passo fondamentale per la pianificazione del futuro di Charvensod.

In chiusura di seduta, sono stati trattati due punti integrativi, riguardanti modifiche al Regolamento generale delle entrate per adeguarsi alle normative in evoluzione sul sistema di gestione dei tributi locali, e la conferma delle aliquote IMU per l’anno 2025, un atto che assicura la continuità delle politiche fiscali locali.

Infine, la Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per il progetto di efficientamento energetico della tensostruttura dell'area sportiva Guido Saba, un intervento significativo per il miglioramento delle strutture sportive, che prevede un finanziamento di 800.000 euro e per il quale sarà presentata una domanda di finanziamento alla Regione, nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027.

Con queste approvazioni, l’amministrazione di Charvensod continua a portare avanti un lavoro concreto e attento alle necessità della comunità, mirando a garantire una crescita sostenibile, un miglioramento dei servizi e un forte impegno per l’efficienza energetica.