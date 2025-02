Da Conad Nord Ovest raccolti 14.400 euro a sostegno dell’Ospedale Beauregard

La raccolta, svoltasi nel periodo pre-natalizio dello scorso anno, è stata resa possibile dalla generosità dei clienti, che hanno acquistato delle campanelle di Natale, parte di una linea dedicata che comprendeva 12 soggetti realizzati in plastica riciclata, ispirati ai personaggi più noti dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella venduta, Conad ha destinato 50 centesimi a favore di ospedali e reparti pediatrici del territorio, contribuendo concretamente al miglioramento delle strutture sanitarie locali.

Il

contributo raccolto, pari a 14.400 euro, sarà utilizzato per l'acquisto di un dispositivo di supporto respiratorio per neonati e bambini con insufficienza respiratoria, un'attrezzatura fondamentale per la cura dei piccoli pazienti. Nel corso dei due anni di collaborazione con l'Ospedale Beauregard, questa iniziativa ha permesso di donare un totale di 28.400 euro, tutti destinati a progetti utili a garantire cure migliori per i ricoverati.

La solidarietà mostrata dai clienti Conad è stata fondamentale per il successo dell’iniziativa. I soci Conad Alessandro e Valentina Pluda, Silvia, Monica e Giuseppe Stanca hanno sottolineato quanto fosse importante il contributo della comunità, esprimendo gratitudine per la fiducia che i clienti ripongono quotidianamente nell’insegna. "Dimostrare che anche i piccoli gesti, se realizzati insieme, possono fare la differenza per il futuro della nostra società," hanno dichiarato.

Il Dott. Paolo Serravalle, Direttore di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Beauregard, ha espresso un sincero ringraziamento per la generosa donazione. Ha evidenziato come questo gesto non solo contribuisca a migliorare la dotazione tecnologica del reparto, ma rappresenti anche un importante riconoscimento per l'impegno quotidiano della squadra medica.

Le iniziative di solidarietà promosse da Conad Nord Ovest si inseriscono in un progetto di più ampio respiro che da anni sostiene ospedali pediatrici in tutta Italia. Finora, grazie a iniziative simili, sono stati raccolti oltre 6 milioni di euro a favore di ospedali come il Bambino Gesù di Roma, il Meyer di Firenze, l’Ospedale Gaslini di Genova e molti altri, contribuendo al miglioramento delle strutture e alla qualità delle cure offerte.

Quest'anno, l'iniziativa solidale di Conad si inserisce in un progetto nazionale che coinvolge 27 ospedali e reparti pediatrici, con una donazione complessiva di 2,2 milioni di euro, destinata a migliorare le condizioni di ricovero dei bambini e a fornire attrezzature mediche moderne e funzionali. Questo impegno si inserisce nel più ampio progetto di sostenibilità di Conad, che mira a rispettare l’ambiente, supportare le persone e le comunità, e valorizzare il tessuto imprenditoriale e territoriale italiano.