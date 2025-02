Alpinisti InSuperAbili: Scalare le vette dell'inclusione con il supporto di Fondazione Silvia Parente e Ferroli

Il progetto “Alpinisti InSuperAbili” si prepara ad affrontare nuove sfide nel 2025, grazie al sostegno fondamentale della Fondazione Silvia Parente e di altri sponsor come Ferroli. Questo progetto straordinario, che unisce la passione per la montagna e la determinazione di chi affronta quotidianamente la disabilità, ha raggiunto traguardi eccezionali e sta preparando la sua evoluzione per il futuro, continuando a dimostrare che le barriere, sia fisiche che mentali, possono essere abbattute.

“Alpinisti InSuperAbili” è un'iniziativa unica nel suo genere, che dà a chi vive su una carrozzina la possibilità di sperimentare l'adrenalina e l'emozione di salire su alcune delle vette più affascinanti delle Alpi, come il Monte Breithorn, che raggiunge i 4.164 metri. Ogni salita è una testimonianza di forza, coraggio e determinazione, ma soprattutto di speranza per chi affronta ogni giorno sfide difficili, e che nel progetto trova una possibilità di riscatto, di superamento dei limiti e di condivisione di esperienze indimenticabili.

Il sostegno della Fondazione Silvia Parente rappresenta un passo fondamentale per questo progetto che ha come obiettivo non solo l'inclusione sociale, ma anche la creazione di opportunità concrete per le persone con disabilità. “Alpinisti InSuperAbili: Adrenalina Inclusiva” è ora tra le iniziative sostenute dalla Fondazione, che da anni lavora per favorire l'accessibilità allo sport per chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. La Fondazione, che da anni promuove i valori dello sport per tutti, ha deciso di affiancare il progetto con un supporto concreto, assicurando che le persone con disabilità possano sperimentare emozioni forti e raggiungere traguardi che sembrano inaccessibili.

Il 2024 è stato un anno significativo per il progetto, con tre salite che hanno permesso a Raffaele, Chiara ed Egidio di vivere emozioni uniche, circondati da montagne che sembrano allontanarsi dalla realtà quotidiana. La salita di una montagna è un gesto simbolico, ma nel caso di “Alpinisti InSuperAbili” è anche una conquista che rappresenta la possibilità di abbattere le barriere sociali e fisiche.

Roberto Ferraro, uno dei fondatori del progetto, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il supporto della Fondazione Silvia Parente, che ha fortemente creduto in questa iniziativa fin dall'inizio. Ferraro ha raccontato della sua esperienza nel volontariato e della passione che ha sempre avuto per la montagna, aggiungendo che il progetto “Alpinisti InSuperAbili” ha preso vita proprio con l’intento di trasmettere la bellezza della montagna a chi non avrebbe mai pensato di poterla raggiungere. “Questa è una prova di come, unendo le forze, si possano superare i limiti, sia fisici che psicologici”, ha dichiarato Ferraro.

Anche Daniele Boero, co-fondatore del progetto, ha espresso il suo orgoglio per il sostegno ricevuto, sottolineando la lunga collaborazione con Silvia Parente e l’importanza di questa sinergia per il successo dell’iniziativa. Con una forte motivazione, ha invitato chiunque fosse interessato a unirsi al progetto, lanciando un messaggio di apertura e di speranza: “La nostra porta è sempre aperta per chi vuole far parte di questa esperienza unica”.

Silvia Parente, Presidente della Fondazione per lo Sport Silvia Parente, ha ricordato con emozione come la sua collaborazione con Daniele Boero sia iniziata nel 2008, quando insieme avevano formato le Guide sciistiche per non vedenti. Con entusiasmo ha dichiarato che il sostegno a “Alpinisti InSuperAbili” è una naturale continuazione della missione della sua Fondazione, che da anni si impegna per abbattere le barriere che impediscono a persone con disabilità di vivere esperienze sportive uniche. “Crediamo che il progetto ‘Alpinisti InSuperAbili’ rappresenti la forza dell’unione tra persone, della condivisione delle emozioni e della volontà di superare i propri limiti”, ha affermato Parente.

Un altro pilastro fondamentale per il successo del progetto è il sostegno degli sponsor, tra cui Ferroli, leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione. L’azienda ha scelto di essere parte di questa realtà per promuovere valori di inclusione, superamento delle barriere e solidarietà.

Come sottolineato da Luca Magnotta, Direttore Marketing di Ferroli, sostenere un’iniziativa come “Alpinisti InSuperAbili” è una scelta naturale per l’azienda, che da sempre crede nell’innovazione e nella qualità dei suoi prodotti, ma soprattutto nella possibilità di migliorare la vita delle persone. Ferroli, quindi, non solo offre il suo supporto economico, ma diventa anche una parte attiva di un cambiamento sociale più ampio, che mira a migliorare la qualità della vita attraverso esperienze uniche e coinvolgenti.

L’impegno di “Alpinisti InSuperAbili” non si ferma qui. Il progetto guarda al futuro con determinazione, consapevole che la strada verso l’inclusione è ancora lunga, ma che ogni passo è un progresso. Con il sostegno della Fondazione Silvia Parente e di sponsor come Ferroli, il progetto è pronto a crescere, raggiungere nuovi traguardi e coinvolgere sempre più persone, per dimostrare che, quando la comunità si unisce, tutto è possibile. Ogni salita, ogni conquista, ogni sfida superata diventa un segno tangibile che, insieme, possiamo abbattere le barriere e costruire una società più inclusiva e solidale, dove ogni persona ha la possibilità di sentirsi protagonista.