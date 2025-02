SciAbilmente: La solidarietà di CVA ed i Maestri di Sci con la comunità e il progetto di inclusività

L’iniziativa, intitolata SciAbilmente, è organizzata dalla Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) in collaborazione con l'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) e il sostegno di Cervino S.p.A. Questo evento rappresenta non solo un'opportunità per praticare sport, ma anche un gesto concreto di inclusività, mirando a superare le barriere fisiche e sociali che spesso limitano le persone con disabilità.

La giornata avrà inizio alle ore 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti, per poi proseguire con lezioni gratuite di sci alpino e sci nordico, che si terranno in turni dalle 10:00 alle 13:00. L'iniziativa si rivolge a persone con disabilità, a partire dai bambini fino agli adulti, ed è aperta a tutti coloro che sono nati prima del 31 dicembre 2013. Per partecipare, sarà sufficiente compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito di CVA, con scadenza il 17 marzo, per poi essere contattati direttamente dagli organizzatori per i dettagli logistici e l’organizzazione delle lezioni.

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di azioni sociali e di inclusività che CVA promuove da anni, in particolare grazie all'accordo pluriennale con l'AVMS. Un progetto che, come sottolineato da CVA, punta a sviluppare attività di avviamento allo sci per bambini e ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della partecipazione attiva di tutti, senza distinzioni.

Per CVA, questo evento rappresenta molto più che una semplice giornata di sport, "è un’occasione per dimostrare quanto sia fondamentale il coinvolgimento di tutti i membri della comunità, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. La collaborazione con l’AVMS rientra pienamente in questa visione inclusiva e sostenibile.

Lo sci inclusivo non è solo una disciplina sportiva, ma un mezzo per abbattere le barriere e promuovere l'integrazione. In questo contesto, CVA non solo favorisce l'accesso alle piste, ma sostiene anche attività di co-marketing con il coinvolgimento delle realtà locali, come nel caso della collaborazione con Cervino S.p.A., per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e significativa per tutti.

L'evento SciAbilmente va così ad arricchire le azioni già avviate dalla Regione Valle d'Aosta, nel quadro del progetto "Lo sci per tutte le abilità", che si propone di favorire l’inclusione sociale e la promozione di attività sportive per persone con disabilità. Le azioni messe in campo sono un chiaro esempio di come le istituzioni e le aziende locali possano lavorare insieme per costruire una comunità più solidale e accogliente.

CVA, leader nel settore dell’energia verde e con una forte presenza sul territorio, non è nuova a iniziative di questo tipo. Fondata nel 2000, la compagnia ha sempre avuto un forte legame con la comunità valdostana, sia per il suo impegno nell’ambito dell’efficienza energetica che per la sua attenzione alle problematiche sociali e ambientali. Con una capacità complessiva di 1.203 MW derivanti da impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici, CVA si pone come un attore responsabile, pronto a promuovere il benessere e l’inclusione a 360 gradi.

CVA, radicata sul territorio, svolge un ruolo che va oltre la produzione di energia perché offre occasioni come SciAbilmente per avvicinare le persone e dimostrare che la solidarietà e l'inclusività devono essere parte integrante di ogni progetto.

L’iniziativa di venerdì 28 marzo a Torgnon è, dunque, un’opportunità di sport, ma soprattutto un segno tangibile di come lo sci possa diventare un linguaggio universale di unione e inclusione. Un piccolo passo per una comunità più coesa e più attenta alle esigenze di ciascuno.