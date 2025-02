Esperienza in Finlandia per alcuni allievi del Conservatoire

Esperienza particolare e gratificante per alcuni allievi del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, appena tornati dal viaggio a Turku (Finlandia) dove hanno incontrato i coetanei della Turku Amk Accademia musicale di Danzica. Ne è nato un progetto orchestrale comune e condiviso, iniziato con una serie di lezioni e concluso con un concerto coinvolgente.

I ragazzi hanno studiato in modo autonomo con i rispettivi insegnanti, provando poi a sezioni con la direttrice d’orchestra Stéphanie Praduroux. Una volta arrivati in Finlandia, il gruppo ha portato avanti il lavoro a sezioni, in parte con la stessa Praduroux e in parte con il direttore principale, che ha successivamente avuto il compito di unire le diverse realtà e preparare il concerto finale. Durante la settimana, la docente Praduroux ha inoltre avuto modo di incontrare i due referenti ERASMUS, il professore di Turku Mikko Luoma e dell'Accademia di Danzica Mirosław Pachowicz.

Sono volati in Finlandia Anna Marchuk (violino), Lucia Vittone (violino), Francesca Zuccotti (violino), Alessandro Noto (fagotto), Nicolò Giachino (fagotto), Agnese Gamba (oboe e corno inglese), Agata Rosa (contrabbasso), Alessandro Chiesa (tromba), Alessandro Lattuca (tromba), Elia Nuti (timpani), Davide Perotto Ghi (percussioni), Pablo Pellerei (corno) e Francesco Schiapparelli (corno). La trasferta a Turku è stata possibile grazie ai fondi per una short mobility Erasmus, al contributo del Conservatoire e alla preziosa collaborazione di alcuni professori, tra i quali spicca Ezio Ghibaudo.

Stephanie Praduroux: «Abbiamo condiviso idee per il futuro e speriamo di continuare con questa reciproca collaborazione. Per i ragazzi è stata un'esperienza davvero densa di emozioni, un’occasione anche per mettersi in gioco, continuare il percorso di crescita e confrontarsi con altre realtà. Il concerto non è stato per nulla semplice: è stato eseguito un programma musicalmente esigente che, tra gli altri, prevedeva l'esecuzione della quinta Sinfonia di Ciajkovski».