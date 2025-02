Apre SpaziØrsoEdu, un nuovo spazio educativo per l’artigianato alla Collegiata di Sant’Orso

Il MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione è lieto di annunciare l’apertura di SpaziØrsoEdu, un nuovo centro educativo ed esperienziale situato nel cuore di Aosta, all’interno della storica Collegiata dei Santi Pietro e Orso. Questo nuovo spazio va ad affiancarsi all’offerta già esistente del MAV, creando un polo educativo integrato dedicato all’artigianato valdostano e alle tradizioni locali. La Collegiata di Sant’Orso rappresenta da sempre un luogo simbolico per la comunità valdostana per il suo legame con la figura di Sant’Orso, il cui nome è indissolubilmente legato alla millenaria fiera dell’artigianato.

SpaziØrsoEdu è pensato come un luogo complementare alla Falegnameria Didattica del MAV, dove l’attività di educazione alla manualità per i bambini dai 3 ai 12 anni prosegue e offre ai più giovani opportunità di sperimentare l’artigianato.

SpaziØrsoEdu rappresenta inoltre il contrappunto educativo dello SpaziØrsoExpo, nel quale il MAV organizza esposizioni temporanee, sempre all’interno della Collegiata. Con il nuovo progetto il museo dell’artigianato intende ampliare il proprio impegno nella valorizzazione della manualità, offrendo ai più giovani un luogo di sensibilizzazione e sperimentazione dell’artigianato locale e delle tradizioni.

Il centro è pensato per rispondere alle esigenze di due fasce di pubblico: da un lato, le famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni, per le quali sono previste esperienze sensoriali che non si concentrano sulla creazione di oggetti, ma sull’esplorazione delle materie prime locali attraverso i cinque sensi, stimolando la curiosità naturale dei più piccoli; dall’altro, gli adolescenti dai 12 ai 16 anni, che avranno finalmente uno spazio dedicato all’apprendimento delle tecniche artigianali in cui sperimentare e mettere alla prova le loro competenze manuali.

L’inaugurazione di SpaziØrsoEdu avverrà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 10.00 con una piccola cerimonia di apertura che darà il via a due giornate di porte aperte, sabato 22 e domenica 23 febbraio, durante le quali sarà possibile scoprire il nuovo spazio, le sue attività e l’offerta educativa. Il pubblico avrà così l’opportunità di esplorare l’ambiente prima dell’apertura ufficiale, prevista per sabato 1° marzo 2025, data in cui le attività educative saranno pienamente operative.





Per maggiori informazioni e per iscrizioni è possibile visitare il sito web www.lartisana.vda.it o contattare direttamente il museo all’indirizzo email museo@lartisana.vda.it