Corso di aggiornamento e formazione per volontari dell'Associazione Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta - Anno 2025

È bello, quando si è in viaggio o in vacanza, trovare “aperte” le porte delle chiese ed essere accolti da qualcuno che, con un sorriso e con gioia, possa farti scoprire la bellezza di questi edifici e la vita delle comunità che li abitano e li vivono. Forse piacerebbe anche a te dedicare un po’ del tuo tempo alla valorizzazione della tua chiesa, accogliendo le persone che la visitano.

Se sei interessato, puoi realizzare questa tua intenzione partecipando al nuovo Corso di aggiornamento e formazione per volontari, organizzato dall’Associazione Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta, che avrà inizio il prossimo 27 febbraio 2025.

Il 2025 è l’Anno del Giubileo, e la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Aosta, come tutte le cattedrali, è una chiesa “giubilare”. Per questo motivo, il corso di aggiornamento e formazione sarà incentrato in particolare sulla cattedrale aostana e sul Museo del Tesoro in essa custodito.

Il corso si rivolge a chi è già volontario dell’Associazione e vuole aggiornarsi, ma anche, e soprattutto, a tutti coloro che desiderano farne parte e iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo dell’Associazione è infatti quello di far conoscere e tenere aperte e fruibili al pubblico le chiese e le cappelle della Diocesi di Aosta che custodiscono beni culturali di rilevante interesse storico-artistico e spirituale.

Il corso prevede cinque incontri che si terranno nel salone del Seminario diocesano di Aosta, in via Xavier de Maistre 17, nei giorni e negli orari indicati nel calendario allegato.

Al termine del corso, si prevede una visita agli scavi della cattedrale, in data da concordare (tra aprile e maggio 2025). Saranno inoltre organizzate quattro visite, in date da concordare tra la primavera e l’estate 2025, nei seguenti siti:

Chiesa parrocchiale di San Nicola di Saint-Nicolas

Chiesa parrocchiale di San Pietro di Saint-Vincent

Antica chiesa di Santa Maria di Villeneuve

Cappella di Vaud a Ollomont

Il corso è completamente gratuito e aperto a chiunque voglia diventare volontario per i Beni Culturali della Diocesi di Aosta, iscrivendosi all’Associazione Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta o ad altre associazioni di Volontariato Culturale attive in Diocesi.

Per segnalare la propria partecipazione ai corsi, è necessario inviare una email a: guido.corniolo@gmail.com

Per informazioni, telefono: 3477346818

Il programma del corso: (Gli incontri hanno la durata di circa 1 ora e 30.)