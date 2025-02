Un Amore infinito: I 50 anni di matrimonio di Pino e Maria festeggiati alle Poste di Aosta per San Valentino

Oggi, San Valentino, nell’Ufficio Postale di Aosta Ribitel, un appuntamento speciale celebra un amore che ha saputo superare le sfide del tempo: i 50 anni di matrimonio di Giuseppe Censi e Antonietta Paonessa. Un amore nato sotto il cielo della Valle d’Aosta, ma che affonda le sue radici in una storia ricca di sacrifici, scelte coraggiose e una passione che non ha mai conosciuto confini.

Il signor Pino, originario di Roma, arrivò in Valle d’Aosta negli anni '70 per prestare servizio presso la caserma della Guardia di Finanza di Etroubles. Qui incontrò Maria, e tra i due sbocciò un amore che, subito, si rivelò profondo e travolgente. Per lei, il signor Pino prese una decisione che cambiò la sua vita: lasciò l’Arma e decise di rimanere in Valle d’Aosta, scegliendo di costruire insieme a lei il loro futuro. Nel 1974, si sposarono, unendo non solo le loro vite, ma anche i sogni di un’avventura comune.

Nel corso degli anni '80, la coppia diede vita a un’attività di traslochi che, con il tempo, crebbe grazie al sostegno dei loro figli, Stefano e Alessandra. Un’impresa che non solo rappresentava un impegno lavorativo, ma anche un simbolo della loro dedizione reciproca e della loro volontà di superare insieme ogni difficoltà. La famiglia si rinforzava sempre più, e il legame tra Pino e Maria diveniva ogni giorno più solido, incorniciato dalla bellezza delle montagne e dalla serenità della vita semplice ma piena di significato.

Nel 2020, un nuovo capitolo si aprì con Alessandra, che intraprese un nuovo percorso lavorativo con determinazione. La sua scelta di evolversi e realizzare il suo sogno personale non fece che rafforzare il senso di continuità e di crescita della famiglia.

Nel 2024, Alessandra, a 48 anni, fece un altro passo importante nella sua vita professionale. Con entusiasmo e ambizione, inviò la sua domanda per lavorare presso Poste Italiane, venendo assunta nell'ufficio di Aosta Ribitel, dove oggi si occupa con passione di filatelia. Il destino, come spesso accade, aveva in serbo per lei una sorpresa che le permettesse di celebrare in modo unico l'amore dei suoi genitori.

In occasione di San Valentino, Alessandra ha voluto omaggiare i suoi genitori con una cartolina speciale, creata appositamente per questa ricorrenza. Un gesto simbolico che non solo rende omaggio alla lunga e bella storia d’amore dei suoi genitori, ma che sottolinea l’importanza di celebrare l’amore che attraversa le generazioni, che supera le prove del tempo e che, nonostante tutto, continua a brillare con la stessa intensità di sempre.

Giuseppe Censi e Antonietta Paonessa, con il loro amore che ha saputo resistere ai cambiamenti e alle sfide della vita, sono un esempio luminoso di come una relazione possa essere radicata nel rispetto, nella dedizione e nella capacità di evolversi insieme. Oggi, mezzo secolo dopo quel sì, il loro amore è ancora forte e vivo, testimoniato da un gesto che, simbolicamente, rende omaggio a un cammino condiviso che ha segnato non solo le loro vite, ma anche quelle di chi li ha visti crescere insieme.

Auguri per i vostri 50 anni di matri-monio, Pino e Maria, e grazie per averci mo-strato che l’amore, quando è auten-tico, non ha confini di tempo né di spazio.

Un amore che, oggi più che mai, merita di essere cele-brato con orgo-glio e grati-tudine.