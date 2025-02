L'evento "Esperienze di Vitae" ha ospitato la presentazione della Guida AIS Vitae 2025 l'11 febbraio alle Grandze di Aymavilles

Si è tenuta martedì 11 febbraio presso le sale della Grandze di Aymavilles, l'evento "Esperienze di Vitae" dedicato alla presentazioen della Guida AIS Vitae 2025 dell'Associazione Italiana Sommelier. Presenti in sala 40 produttori Valdostani, di cui 16 premiati con vini oltre i 90 punti e 7 oltre i 93 punti.

La serata AIS Valle d’Aosta è stata anche un’importante occasione di confronto reciproco per tutti i produttori presenti, che hanno messo in degustazione i vini premiati.

Nella foto in copertina, il presidente AIS VdA Alberto Levi, il vice presidente Nicola Abbrescia, l'assessore all'agricoltura Marco Carrèl e la responsabile della Guida Katia Albanese.

Nella foto sotto Hervé Grosjean, vincitore dell'ambito premio "Tastevin" con Le Vin de de Michel, uno chardonnay da 94 punti.

Il “Tastevin” è il riconoscimento che AIS conferisce a chi “ha contribuito ad imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati”.

“La Guida Vitae è il nostro fiore all'occhiello - dichiara il presidente AIS Alberto Levi - un lavoro davvero importante che permette di parlare di Valle d'Aosta a più di 100mila tesserati sommelier in tutta Italia. La Guida viene infatti distribuita gratuitamente a tutti gli operatori di settore ed è un riferimento per la ristorazione professionale e per il consumo di un gran numero di appassionati non solo in Italia”.

A seguire la lista dei vini premiati:

Vini 4 viti 2025

Barbieri, Victoire 2022

Cave des Onze Communes, Fumin Chevalier 2021 Cave Gargantua, Gamaret 2022

Cave Monaja, Bianco Stau 2022 Chateau Feuillet, Fumin 2023 Chemin, Nevecrino Riserva 2016

Coenfer, Clos de l'Enfer 2020 e Enfer 2021 Grosjean, Vin de Michel 2022

IAR, Petite arvine 2023

La Crotta di Vegneron, Chambave Moscato Passito Prieuré 2022 La source, Chardonnay 2022

La Vrille, Chambave Muscat Flétry 2022

Les Crêtes, Nebbiolo Sommet 2021 e Pinot Nero 2021 Lo Triolet, Pinot noir 2022

Ottin, Petite Arvine 2023 e Chardonnay Canto X 2022

Ermes Pavese, BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE PAS DOSE PAVESE XXIV 2020

Pellissier, Torrette Superieur 2021 Piantagrossa, DONNAS GEORGOS 2021 Rosset Terroir, Syrah 870

Laurent Theodule, Chambave Muscat 2023