Fine vita

L'année 2025 marque un tournant important dans la législation italienne avec l’approbation par la Région Toscane de la loi sur la fin de vie. Une loi qui introduit et réglemente l'accès aux pratiques d'euthanasie et de suicide assisté. Bien que cette décision suive une tendance qui s'est manifestée dans divers contextes européens, la question reste complexe et suscite des réflexions éthiques et morales qui vont bien au-delà du cadre législatif. En particulier, l'attention se porte sur la position de l'Église catholique et des autorités ecclésiastiques, qui, tout en reconnaissant le droit à la dignité des personnes en situation de souffrance, réaffirment l'importance de protéger la vie et de garantir une assistance sanitaire adéquate.

La Conférence des évêques italiens (CEI), avec le soutien du pape François, a toujours affirmé que la vie est un don inviolable, et que toute tentative de la raccourcir intentionnellement, aussi motivée par des souffrances physiques et psychologiques, ne peut être la solution. En particulier, la CEI a réitéré que la véritable dignité ne se trouve pas dans le contrôle de la mort, mais dans le soin apporté à chaque personne, jusqu’au dernier moment, avec amour et compassion.

Le pape François a à plusieurs reprises évoqué la « culture de la vie », contre la culture croissante du rejet qui tend à exclure les plus vulnérables. Le Saint-Père a souligné que la véritable dignité s’exprime dans l’accompagnement humain et l’assistance qui met la personne au centre, non pas comme un objet à éliminer, mais comme un être humain à aimer et à soutenir jusqu’à la fin. L’Église appelle donc à un plus grand engagement dans le soin des personnes souffrantes, en particulier celles en fin de vie. Ce n’est pas la mort qui doit être accélérée, mais le soutien à la vie qui doit être renforcé, à travers un système sanitaire plus sensible et plus attentif.

C’est sur ce point qu’intervient la réflexion sur le rôle fondamental du service sanitaire national. L’assistance aux malades en phase terminale et à leurs familles, surtout dans des contextes de souffrance intense et irréversible, doit être au cœur des politiques sanitaires. L’Église invite les services de santé publics et privés à être la véritable « crèche de la dignité » dans les phases les plus délicates de la vie, en garantissant l’accès à des soins palliatifs de haute qualité et un accompagnement humain qui sache offrir un soutien spirituel, psychologique et physique. Il est du devoir de chacun – des médecins aux infirmiers, des familles aux bénévoles – de prendre soin des malades, sans jamais céder à la tentation du suicide assisté, mais sans oublier jamais la valeur de la vie à chaque étape.

L'approbation de la loi en Toscane peut, par conséquent, être vue comme une opportunité pour réfléchir à la manière d'améliorer les soins palliatifs, de développer une culture de la solidarité et de l'accompagnement, et de promouvoir l'humanité dans la souffrance. La loi risque malheureusement de se présenter comme une solution visant à mettre fin à la souffrance par l’élimination de la vie elle-même, tandis que le véritable défi demeure de rendre la souffrance plus supportable, de garantir aux malades un soutien maximal à chaque instant, et de renforcer l'humanité de notre système de santé.

La position de l’Église, donc, n’est pas contre les droits des individus, mais en faveur d'une vision qui protège la vie à chaque étape, qui garantit le respect, la dignité et l’amour, surtout dans ces moments les plus sombres. En conclusion, l’appel est de ne laisser personne seul en fin de vie, mais d'être témoins d’un amour qui accompagne jusqu'à la fin de la vie, où la souffrance ne doit jamais être affrontée seule, mais avec le soutien d’une communauté et d’un système sanitaire qui respecte le plus grand des droits : celui à la vie.