Aosta: Nuovi progetti per il verde e la riqualificazione urbana

Amministrazione Comunale di Aosta ha avviato due importanti iniziative che riguardano la gestione e la manutenzione del verde pubblico e la sistemazione di aree private coinvolte da lavori di riqualificazione urbana.

La prima riguarda l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2025, con un appalto di circa 587 mila euro, che verrà gestito tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale. La gara sarà suddivisa in due lotti: il primo relativo alla manutenzione delle aree verdi e dei sentieri nella zona di Aosta Ovest, mentre il secondo riguarderà la manutenzione delle aree verdi e dei sentieri nella zona di Aosta Est, nonché delle fioriere.

La durata del servizio sarà di 12 mesi, con un’importante innovazione rispetto agli anni precedenti, che prevede la riduzione dei lotti da quattro a due, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni e favorire economie di scala.

Il nuovo appalto, oltre a mantenere le modalità operative precedenti, introduce anche il rafforzamento delle prestazioni di monitoraggio, controllo e pulizia, con una gestione più chiara delle prestazioni a corpo e a misura.

Sarà inoltre possibile modificare i lotti per includere attività supplementari, come la tosatura dei manti erbosi, la potatura di arbusti, la pulizia dei sentieri e la manutenzione delle fioriere, con un valore massimo di 140 mila euro annui per il lotto 1 e di 150 mila euro annui per il lotto 2. Un altro aspetto rilevante riguarda la possibilità di prorogare il contratto, per un massimo di un anno, in base alle esigenze operative.

La seconda iniziativa riguarda il progetto di sistemazione di via Monte Emilius, che prevede la realizzazione di marciapiedi, il completamento delle rotatorie e la sistemazione della strada.

Il progetto coinvolge anche alcune aree private, e per questo motivo sono stati approvati degli accordi tra il Comune di Aosta e i condomìni di via Monte Emilius, che consentiranno di accelerare i lavori. Le convenzioni, che saranno sottoscritte nei prossimi giorni, riguardano la gestione delle aree divenute di proprietà comunale in diritto di superficie e delle aree destinate a uso pubblico in ragione dell’opera di pubblica utilità. Il progetto include il completamento delle rotatorie agli incroci con corso Ivrea e con le vie Caduti del Lavoro/Clavalité, nonché la realizzazione di marciapiedi lungo il tratto di strada.

Le aree coinvolte sono situate tra i condomini “Les Fleurs 1-2-C-D” e il confine catastale di via Monte Emilius sul lato Est, e una porzione di area prospiciente il condominio “Arco d’Augusto” sul lato Nord/Ovest. Gli accordi prevedono la gestione del marciapiede esistente sulla proprietà condominiale, con la possibilità di ottimizzare la viabilità mantenendo alcuni stalli di sosta. Per le aree del lato Est, l’esproprio ha riguardato solo il soprasuolo, a causa della presenza di piani interrati condominiali. Le soluzioni adottate sono il frutto di numerosi incontri tra l’Amministrazione comunale e i condomini, al fine di trovare un compromesso che tutelasse sia l’interesse pubblico sia le proprietà private.

Entrambe le iniziative evidenziano l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire la realizzazione di progetti di pubblica utilità in modo collaborativo, affrontando le sfide legate alla gestione del patrimonio pubblico e privato. La vicesindaca con delega al Patrimonio, Josette Borre, ha sottolineato l’importanza di queste soluzioni innovative, che consentono di risolvere in modo equo e razionale le questioni legate alla gestione del verde pubblico e alle aree private coinvolte dai lavori. La disponibilità al dialogo e la volontà di trovare soluzioni condivise hanno permesso di raggiungere accordi che non solo migliorano la viabilità e l’ambiente urbano, ma anche la qualità della vita dei cittadini, con un occhio sempre attento alla gestione corretta e trasparente delle risorse.