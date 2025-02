Giorno del Ricordo: le celebrazioni in Valle d’Aosta

Anche la Valle d’Aosta si unisce alle celebrazioni del Giorno del Ricordo che commemora il 10 febbraio di ogni anno la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

In particolare la Regione organizza per il 14 febbraio 2025, alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, una conferenza dello storico Filippo Focardi, Professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, dal titolo «Nel cantiere della Memoria». L’appuntamento è organizzato dall’amministrazione regionale in collaborazione con la Fondazione Émile Chanoux.

Nell'ambito degli eventi in programma in Valle d'Aosta per celebrare il Giorno del Ricordo, ci sono in calendario anche due appuntamenti con lo storico Claudio Vercelli, docente a contratto di Storia dell'ebraismo all’Università Cattolica di Milano, nonché di Storia dell’Europa contemporanea presso l’Università Popolare di Torino, che presenterà il suo ultimo lavoro di ricerca e di studio, dal titolo "Capire le foibe".

Lo storico sarà martedì 11 febbraio 2025, nella saletta Paolo Chasseur di Châtillon, ospite del Comune. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea, è in programma per le ore 18. Per l’occasione, l’autore dialogherà con la vicepresidente dell' Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in VDA Chantal Vuillermoz.

Alle ore 20.45, il Professor Claudio Vercelli sarà nella sala conferenze della biblioteca di Saint Christophe dove si confronterà sulla sua ultima pubblicazione con Marco Gheller, presidente di Fondation Chanoux e Assessore alla Cultura del Comune di Saint-Christophe.