Quattro zampe in cerca d'amore

Blak, cagnolone gentile, è nato il 1° gennaio 2021. È di taglia medio/grande, buono e socievole con tutti.

BLACK È ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA.

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 - SEGRATE (MI).

Tel. 02 21 37 864, cell. 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it, www.legadelcanemi.it

Siamo su Facebook e X @LNDC_MI, Instagram.

Aperto tutti i giorni, tutto l'anno, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:00.

Dall'Arca di Piera Onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta.

Tantissimi amici a quattro zampe ci attendono per stringere amicizie, ansiosi di essere adottati direttamente o a distanza. Tra loro, segnaliamo con entusiasmo:

Peter, un delizioso meticcio bianco di taglia media, in gran forma. Classe 2022, in struttura dal 2024. Va volentieri a passeggio col guinzaglio e in automobile. Buono e socievole, ha bisogno di una famiglia rassicurante. Parlate di lui con Franca, cell. 335 421007.

Argo, magnifico pit bull pura razza, classe 2016, in struttura dal 2024. Sano, socievole, comunicativo. Va volentieri al guinzaglio e in macchina. Gli piace anche stare in casa per condividere momenti di riposo. Irrinunciabile. Chiedete di lui a Claudia: cell. 338 3837404.

Catrame, il fantastico gatto. Sano e simpatico. Sogna un focolare amorevole tutto per sé. Sterilizzato. Classe 2016, in struttura dal 2024. Parlatene con Luigina, cell. 340 9093431.