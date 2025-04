Arrivederci, Ringo

Ringo era un meticcio specialissimo. Vero pilastro portante e storico custode della Borgata Pra del Torno di Angrogna. Tutti gli volevano bene: i residenti che lo accudivano tutti insieme e i turisti che Ringo accompagnava solerte durante le escursioni, con qualsiasi tempo, in attesa di una carezza.

Per anni, Ringo è stato il cane di Anselmo. Quando Anselmo è tornato alla Casa del Padre, Ringo è diventato il cane del quartiere. Non ha voluto trasferirsi in città presso I parenti del suo umano, che hanno continuato ad occuparsene insieme agli amici montanari. Un delicato intervento chirurgico perfettamente riuscito ha prolungato I suoi giorni tra le alte vette.

Con semplicità e fedeltà, Ringo ha testimoniato indiscusso amore e totale attaccamento alla montagna e alla comunità. Ogni tanto scendeva a Torre Pellice nel giorno di mercato, come quando Anselmo era vivo. E' stato un cane affettuoso, dolcissimo, tenero.

Grazie, Ringo. Aspettaci sul Ponte dell'Arcobaleno.