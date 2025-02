Scopri Valle d’Aosta Heritage a febbraio

È all’insegna delle attività per i bambini e le famiglie il calendario di appuntamenti di febbraio nei musei e nei castelli di Valle d’Aosta Heritage, che fa capo all’Assessorato regionale per i Beni e attività culturali, Sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

Protagonisti i più piccoli domenica 9 febbraio e domenica 23 febbraio alle ore 11 al Megamuseo con Cacce al tesoro megalitiche per bambini (che coinvolge bimbi tra i 6 e gli 11 anni).

Sempre al Megamuseo previsti due appuntamenti pomeridiani per famiglie con l’attività Mini vs Mega- la sfida dei Giganti, visite-gioco per famiglie sabato 8 e sabato 22 febbraio alle 16,30.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420 (da martedì a domenica, 10-18).

Il Castello di Aymavilles propone, sempre in febbraio, due appuntamenti domenicali per famiglie con Sentire il castello…avventura sensoriale per famiglie, prevista per domenica 9 e domenica 16 febbraio alle 16,30. Venerdì 14 febbraio alle 18,30 per la Festa degli Innamorati avrà luogo una suggestiva visita a lume di candela dedicata a tutte le coppie. Sarà questa l’occasione per scoprire le storie d’amore racchiuse all’interno della dimora e concludere con un romantico brindisi.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 906040 (da martedì a domenica, 10-18).

Il 14 febbraio, inoltre, in tutti i castelli, i musei, i siti archeologici di Valle d’Aosta Heritage e presso le sedi espositive cittadine, per tutte le coppie è previsto l’ingresso gratuito.

Non mancano poi le attività ludiche per i più piccoli anche in settimana: laboratori per bambini con merenda finale dal titolo Merende al Museo: al Castello Gamba mercoledì 12 febbraio alle 15,30 (prenotazione obbligatoria al numero 0166 563252, da martedì a domenica 10-17), al Megamuseo mercoledì 19 febbraio alle 15.30 (prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420, da martedì a domenica 10-18); e presso il MAR-Museo Archeologico Regionale mercoledì 26 febbraio, sempre alle 15,30 (prenotazione obbligatoria al numero 0165 275902).

Infine, sabato 22 febbraio alle 16,30 è prevista una visita alla mostra fotografica Inge Morath. La fotografia è una questione personale presso il Centro Saint-Bénin di Aosta (prenotazione obbligatoria al numero 0165 272687).

Info: https://valledaostaheritage.com/events/febbraio-2025/