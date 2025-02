Tac alla gatta in ospedale, indagini su un parente di un consigliere Lega

Nei giorni scorsi, una gatta che era caduta da un'altezza di 18 metri dal tetto di un condominio di sette piani è stata sottoposta a una Tac all'ospedale Parini di Aosta. La notizia è stata diffusa dall'ANSA, che ha riportato anche la presenza in sala di un "parente stretto" di un consigliere regionale della Lega Vda, legato a Gianluca Fanelli, responsabile della struttura di Radiologia e neuroradiologia interventistica dell'ospedale. Fanelli è anche marito della senatrice Nicoletta Spelgatti, membro della Lega.

La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica dopo che, secondo quanto riferito dall'ANSA, la gatta ha riportato gravi lesioni, tra cui "fratture posteriori, distacco di almeno uno dei due polmoni con un sospetto pneumotorace e possibili lesioni agli organi interni". La notizia, rilanciata dall'ANSA, ha suscitato anche il coinvolgimento della Commissione di disciplina dell'Usl e della procura di Aosta, che ha avviato un'indagine dopo la comunicazione trasmessa dall'azienda sanitaria.

In risposta alle richieste di chiarimento da parte dell'Usl, Fanelli ha spiegato in una lettera che l'esame alla gatta è stato eseguito in un momento in cui le tre Tac dell'ospedale non erano in servizio. "Dopo le 20 del giorno lunedì 27 gennaio, quando gli esami programmati per la giornata erano terminati e tutte le macchine diagnostiche erano in attesa di eventuali esami urgenti, verificato che non vi fossero pazienti e non fosse in corso alcuna attività di timbratura, ho sottoposto la gatta a un esame radiologico di pochi secondi", ha spiegato Fanelli nella lettera, come riportato dall'ANSA. Successivamente, la gatta è stata sottoposta a drenaggio del pneumotorace, "permettendole finalmente e immediatamente di respirare", ha aggiunto il medico.

Il caso, come segnalato dall'ANSA, è ora al vaglio delle autorità competenti. La procura di Aosta e la Commissione di disciplina dell'Usl stanno indagando sull'episodio, che ha destato preoccupazione per le modalità in cui è stato gestito l'intervento. Il fatto, come riportato dall'ANSA, continua a essere oggetto di accertamenti da parte delle autorità locali.