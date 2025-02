Quando la sanità è degradata: gatti ricoverati in ospedale e silenzi complici

Un fatto sconcertante ha scosso l’opinione pubblica, sollevando interrogativi inquietanti sulle prassi di gestione delle strutture ospedaliere e sulle priorità di un sistema sanitario ormai sempre più distante dalle reali esigenze della comunità. Si tratta della vicenda del radiologo Gianluca Fanelli, marito della senatsrice Nicoletta Spelgatti, il quale ha ammesso di aver sottoposto la sua gatta Atena, caduta dal tetto di un condominio, a una Tac e a un drenaggio pneumotoracico all’interno dell'ospedale Parini di Aosta, dove ricopre il ruolo di responsabile della Radiologia. Un episodio che non solo ha sollevato indignazione per la sua inusuale natura, ma ha anche messo in luce le lacune del sistema sanitario, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle procedure e la gestione delle risorse.

La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sui fatti, dopo che l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha segnalato l'incidente. Il direttore generale dell’azienda, Massimo Uberti, ha riferito che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di segnalare alla Procura tutte le ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, e ha avviato una verifica interna per accertare la correttezza della condotta del radiologo. Ma la vera domanda che nasce spontanea è: come è possibile che un medico, con responsabilità dirigenziale all’interno di un ospedale pubblico, possa permettersi di dedicare risorse ospedaliere e competenze sanitarie per curare un animale, in una struttura destinata alla cura di esseri umani? La questione va ben oltre la semplice disparità tra la vita di un animale e quella di un essere umano: è l’intera logica che alimenta un sistema sanitario pubblico che andrebbe messa in discussione.

L’ospedale Parini ha infatti fornito un’assistenza non solo non prevista, ma anche inopportuna, avvalendosi di strumentazioni e risorse pubbliche destinate alla diagnosi di pazienti umani. Non è chiaro se siano stati rispettati gli standard di disinfezione e sanificazione dei locali dopo l’intervento sul felino, e se tutto ciò possa aver comportato rischi per la salute dei pazienti che avrebbero successivamente dovuto usufruire di quelle stesse attrezzature. C’è da chiedersi anche se sia stato pagato il ticket per il servizio di Tac, se il trattamento sia stato registrato e se il medico abbia informato adeguatamente le autorità competenti. Domande che non possono restare senza risposta, considerando che ogni disguido in una struttura sanitaria pubblica può comportare rischi gravissimi per la salute della collettività.

La satira nel web

Fanelli, nella sua difesa, ha dichiarato che il suo intervento si è reso necessario a causa della gravità delle condizioni della gatta, e ha aggiunto che, qualora l’animale fosse morto, non sarebbe mai riuscito a perdonarselo, soprattutto per il fatto che la sua famiglia avrebbe sofferto enormemente. Un argomento che, pur potendo suscitare comprensione a livello emotivo, non giustifica una condotta tanto irresponsabile e priva di considerazioni istituzionali e professionali. Se davvero l'intento era quello di salvare la gatta, c'erano sicuramente altre modalità e luoghi appropriati, come una clinica veterinaria, che avrebbero consentito di non interferire con le necessità di un ospedale pubblico, sempre più sotto pressione per mancanza di risorse e con reparti sovraffollati. Eppure, il radiologo ha deciso di agire al di fuori della normativa, scegliendo di compiere un intervento che solleva molteplici interrogativi sulla sua etica professionale.

In parallelo, la vicenda del boia libico, recentemente liberato e riportato in patria con un volo di stato, dimostra un'altra forma di mancanza di responsabilità da parte di chi ha il compito di tutelare la giustizia e i diritti umani. Il governo italiano continua a segnare una scia di ambiguità e di connivenze politiche che, purtroppo, minano la credibilità delle istituzioni e la dignità del nostro Paese agli occhi del mondo. In questo contesto, non si può fare a meno di chiedersi: dove sono le priorità di un Governo che permette l’ingresso di un criminale con un volo di stato, mentre un medico si permette di violare la normativa sanitaria pubblica per salvare un animale? La risposta è sconcertante: in un Paese che dovrebbe porre al centro dell’agenda politica la tutela dei più deboli, delle persone in difficoltà, delle vite umane, ci troviamo di fronte a decisioni sconcertanti che non solo ignorano i principi morali e giuridici, ma minano le fondamenta di un sistema che dovrebbe servire la collettività.

La Procura di Aosta farà il suo corso, ma questa vicenda deve far riflettere tutti. Non basta giustificare un comportamento discutibile come quello di Fanelli con l’amore per un animale. Ciò che conta è la coerenza con le leggi, il rispetto delle regole, e la consapevolezza che la risorsa sanitaria è una risorsa pubblica che deve essere utilizzata con criterio e responsabilità. Il caso ha fatto emergere una serie di problematiche che meritano un’attenzione seria e un'indagine approfondita. È essenziale che vengano chiariti i dettagli di questa vicenda, che non riguardano solo l’eventuale danno economico per l’ospedale e il possibile abuso di potere, ma anche l'impatto che questo comportamento ha avuto su una comunità sanitaria che lotta ogni giorno per garantire le cure necessarie a chi ne ha bisogno.

In conclusione, la questione solleva dubbi legittimi sull'efficienza e sull'etica del nostro sistema sanitario pubblico, ma anche sulle priorità di un Governo che, tra scelte discutibili in politica estera e all'interno del nostro stesso territorio, continua a navigare senza una rotta chiara. La vicenda del radiologo, purtroppo, non è un episodio isolato, ma fa parte di un sistema malato che ha bisogno di urgentissimi interventi di riforma per restituire fiducia ai cittadini e ripristinare il rispetto delle regole.