Animaux et sapiens

La vicenda che ha visto protagonista il dottor Gianluca Fanelli, radiologo interventista all'ospedale Parini di Aosta, è un colpo basso per l'intero sistema sanitario pubblico. Un medico, senza alcun ritegno, ha usato la TAC dell'ospedale per curare la sua gatta, precipitando sei piani, un atto che solleva una serie di interrogativi. Non solo sulla moralità della scelta, ma anche sulla gestione delle risorse pubbliche e sull'efficienza di un sistema sanitario che sembra non sapere più dove finisce il pubblico e dove inizia il privato. Nessuno può escludere che il dottor Fanelli si sia sentito in diritto di utilizzare le risorse pubbliche per curare il proprio gatto proprio in virtù della sua posizione e della sua influenza, essendo marito della senatrice leghista Nicoletta Spelgatti. Un privilegio che, purtroppo, troppo spesso si accompagna alla politica e che, in questo caso, sembra aver offuscato il buon senso e il rispetto per le priorità del sistema sanitario pubblico.

La scelta di un medico che si serve di una macchina destinata a salvare vite umane per un animale domestico, seppur caro e amato, ha dell'incredibile, ma è anche sintomatica di un malessere che affligge da tempo il nostro sistema. Mentre i cittadini si trovano a fare i conti con lunghe liste d'attesa per esami vitali e con l'impossibilità di trovare un medico di famiglia, c'è chi riesce a far sottoporre un gatto a una TAC a spese della collettività. E non si tratta di una situazione isolata: se un gatto può entrare nell'area TAC, non è forse lecito pensare che, tra le pieghe di un sistema mal gestito, altre pratiche poco chiare possano essere portate avanti sotto il silenzio generale?

Aver permesso che un medico in servizio pubblico compisse un atto del genere senza che ci fosse una verifica immediata della sua condotta è una vergogna che non può essere ignorata. La mancanza di controllo è palese. Non possiamo certo credere che non ci siano stati precedenti casi o che l'uso delle risorse pubbliche venga regolato in modo così labile. E se oggi a fare una TAC è stato un gatto, domani potrebbero esserci altre situazioni in cui qualcuno, con maggiori risorse o influenza, riesce a ottenere prestazioni mediche, magari sottobanco o fuori dalle linee prestabilite.

Eppure, non si può ignorare che gli animali, pur essendo esseri senzienti, hanno diritto ad avere un'assistenza veterinaria adeguata, ma non devono sottrarre risorse destinate a salvare la vita di esseri umani. I veterinari sono formati per prendersi cura dei quadrupedi, i medici ospedalieri devono occuparsi delle persone. È una questione di priorità, di giustizia sociale. In un momento in cui l’Italia si trova a fronteggiare enormi difficoltà nel garantire l'accesso alle cure a tutti i suoi cittadini, non possiamo accettare che il sistema venga piegato ai capricci di pochi.

La presenza di lunghe liste d’attesa per esami medici cruciali, l'incapacità di trovare un medico di base e la scarsa qualità del servizio sanitario pubblico sono problematiche che devono essere affrontate con urgenza. Invece, assistiamo a episodi che fanno emergere un sistema inadeguato, dove le priorità sono confuse e le risorse sono mal distribuite. La vicenda del gatto, che nel contesto appare più come una beffa, è un campanello d'allarme. Se l’ospedale pubblico non è in grado di garantire un’assistenza tempestiva a chi ne ha realmente bisogno, ma piuttosto offre servizi esclusivi a chi ha un “accesso privilegiato”, allora è il caso di chiedersi: chi sta realmente beneficiando delle risorse della sanità pubblica?

Non è giusto che un animale riceva da un medico ospedaliero pubblico la cura di cui necessita, mentre una persona, magari in attesa di un intervento urgente, resti a casa, senza sapere quando potrà accedere a una prestazione fondamentale per la sua salute. Non è giusto che, in una situazione di emergenza, qualcuno possa "sfruttare" il proprio ruolo per ottenere vantaggi che dovrebbero essere riservati a chi ha un bisogno medico reale. Per gli animali ci sono bravi veterinari.

Il sistema sanitario pubblico, come il medico in questione, deve avere un senso di responsabilità collettiva. Se non c’è controllo, se non c’è trasparenza, se le priorità sono distorte, allora si perde il senso stesso di cosa significa essere al servizio della collettività. È il momento che gli ospedali e i professionisti della salute, soprattutto in un contesto di sanità pubblica, si concentrino su ciò che è giusto: curare i malati umani, eliminare le liste d’attesa e garantire a tutti l’accesso equo e tempestivo alle cure.

I gatti, i cani, e gli altri animali, invece, si rivolgeranno ai veterinari.

PS: Ma la TAC è poi stata disinfettata per evitare possibili allergie ai sapiens asmatici?

Animali e sapiens

situation impliquant le Dr Gianluca Fanelli, radiologue interventionniste à l’hôpital Parini d'Aoste, est un coup bas pour l’ensemble du système de santé public. Un médecin, sans aucune gêne, a utilisé le scanner de l'hôpital pour soigner son chat, en tombant de six étages, un acte qui soulève de nombreuses interrogations. Pas seulement sur la moralité de cette décision, mais aussi sur la gestion des ressources publiques et sur l'efficacité d'un système de santé qui semble ne plus savoir où se situe la frontière entre le public et le privé. Personne ne peut exclure que le Dr Fanelli se soit cru en droit d’utiliser les ressources publiques pour soigner son chat en raison de sa position et de son influence, étant le mari de la sénatrice de la Ligue Nicoletta Spelgatti. Un privilège qui, malheureusement, accompagne trop souvent la politique et qui, dans ce cas, semble avoir obscurci le bon sens et le respect des priorités du système de santé public.

Le choix d’un médecin qui utilise une machine destinée à sauver des vies humaines pour un animal domestique, bien que cher et aimé, semble incroyable, mais il est aussi symptomatique d’un mal-être qui affecte notre système depuis longtemps. Alors que les citoyens doivent faire face à des listes d’attente interminables pour des examens vitaux et à l’incapacité de trouver un médecin de famille, certains réussissent à faire passer leur chat dans un scanner aux frais de la collectivité. Ce n'est pas un cas isolé : si un chat peut entrer dans la zone scanner, n’est-il pas légitime de penser que, dans les recoins d’un système mal géré, d’autres pratiques douteuses pourraient se dérouler dans le silence général ?

Le fait d’avoir permis à un médecin du secteur public de commettre un tel acte sans qu'il y ait une vérification immédiate de sa conduite est une honte qui ne peut être ignorée. Le manque de contrôle est évident. On ne peut certainement pas croire qu’il n'y ait pas eu de précédents ou que l’utilisation des ressources publiques soit régulée de manière aussi floue. Et si aujourd'hui c’est un chat qui subit un scanner, demain, d'autres situations pourraient surgir où quelqu'un, avec plus de ressources ou d'influence, parviendrait à obtenir des prestations médicales, peut-être en dehors des règles établies.

Cependant, on ne peut ignorer que les animaux, bien qu'étant des êtres sensibles, ont droit à des soins vétérinaires appropriés, mais ils ne doivent pas priver les ressources destinées à sauver la vie des êtres humains. Les vétérinaires sont formés pour prendre soin des quadrupèdes, tandis que les médecins hospitaliers doivent s’occuper des personnes. C'est une question de priorité, de justice sociale. À un moment où l'Italie fait face à d'énormes difficultés pour garantir l'accès aux soins à tous ses citoyens, nous ne pouvons pas accepter que le système soit plié aux caprices de quelques-uns.

La présence de longues listes d’attente pour des examens médicaux cruciaux, l’incapacité de trouver un médecin généraliste et la mauvaise qualité du service de santé public sont des problèmes qui doivent être traités de toute urgence. Au lieu de cela, nous assistons à des épisodes qui révèlent un système inadéquat, où les priorités sont confuses et les ressources mal réparties. L’histoire du chat, qui dans ce contexte apparaît plus comme une moquerie, est un signal d’alarme. Si l’hôpital public n’est pas capable de garantir une assistance rapide à ceux qui en ont réellement besoin, mais offre plutôt des services exclusifs à ceux qui ont un « accès privilégié », alors il est légitime de se demander : qui profite réellement des ressources de la santé publique ?

Il n’est pas juste qu’un animal reçoive des soins d’un médecin hospitalier public tandis qu'une personne, peut-être en attente d’une intervention urgente, reste chez elle, sans savoir quand elle pourra bénéficier d’une prestation essentielle pour sa santé. Il n’est pas juste que, dans une situation d’urgence, quelqu’un puisse « exploiter » son rôle pour obtenir des avantages qui devraient être réservés à ceux qui ont un besoin médical réel. Pour les animaux, il existe de bons vétérinaires.

Le système de santé public, tout comme le médecin en question, doit avoir un sens de responsabilité collective. S’il n’y a pas de contrôle, s’il n’y a pas de transparence, si les priorités sont déformées, alors on perd le sens même de ce que cela signifie être au service de la collectivité. Il est temps que les hôpitaux et les professionnels de la santé, surtout dans un contexte de santé publique, se concentrent sur ce qui est juste : soigner les malades humains, éliminer les listes d’attente et garantir à tous un accès équitable et rapide aux soins.

Les chats, les chiens et les autres animaux, quant à eux, se tourneront vers les vétérinaires.