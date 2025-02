E' tornata anche in Valle d'Aosta torna la Raccolta nazionale del Farmaco

Dal 4 al 10 febbraio 2025, si svolge la 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa che da venticinque anni segna un momento di grande solidarietà in Italia, mobilitando cittadini, farmacisti e volontari contro la povertà sanitaria. Più di 5.800 farmacie in tutte le città italiane parteciperanno, invitando i cittadini a donare uno o più medicinali da banco a favore delle persone in difficoltà. Un gesto semplice ma straordinario che, ogni anno, fa la differenza per centinaia di migliaia di persone.

L’obiettivo della raccolta è quello di rispondere al fabbisogno crescente di farmaci per le persone che vivono in condizioni di povertà sanitaria, una realtà che tocca sempre più famiglie, anche in un periodo storico segnato da crisi economiche e sanitarie. Nel 2024, grazie alla generosità degli italiani, sono state raccolte 588.013 confezioni di farmaci, per un valore di oltre 5 milioni di euro, che sono stati distribuiti a oltre 2.000 realtà assistenziali che si prendono cura di 463.000 persone in condizioni di grave difficoltà. Il bisogno di medicinali è elevato, superando il milione di confezioni, e per questo ogni donazione conta.

Questa raccolta è resa possibile grazie al lavoro incessante di circa 25.000 volontari e 20.000 farmacisti, che offrono il loro tempo e la loro professionalità per garantire che i farmaci arrivino a chi ne ha bisogno. I farmaci richiesti, in particolare, sono quelli di uso comune: antinfluenzali, medicinali pediatrici, analgesici, antistaminici, e farmaci per le patologie più comuni come i disturbi gastrointestinali e articolari. Ogni confezione donata è un piccolo gesto che può alleviare una sofferenza, restituire speranza e permettere a chi è meno fortunato di curarsi, senza dover rinunciare alla salute.

Il Banco Farmaceutico, che quest’anno celebra il suo 25° anniversario, è riuscito a portare avanti questa straordinaria iniziativa grazie al supporto di realtà istituzionali e aziendali di grande rilievo, tra cui AIFA, Federfarma, Fofi e Intesa Sanpaolo. Il patrocinio della Presidenza della Repubblica e il supporto di media come Rai, Sky e La7, testimoniano l’importanza sociale e culturale di questa raccolta, che va oltre la semplice distribuzione di farmaci, ma è un atto di cura verso la società, un invito a non lasciare indietro nessuno.

Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale, ha sottolineato come le farmacie siano quotidianamente a contatto con le difficoltà delle persone che si trovano a dover scegliere tra acquistare farmaci e fare fronte ad altre necessità primarie. La povertà sanitaria è una piaga che cresce in Italia e nel mondo, alimentata dall’aumento del costo della vita e dalle crisi sanitarie ed economiche, ed è fondamentale che la comunità si unisca per contrastarla.

Andrea Mandelli, presidente della FOFI, ha aggiunto che la partecipazione attiva dei farmacisti nelle Giornate di Raccolta del Farmaco è una testimonianza tangibile dell’impegno quotidiano della professione per la tutela della salute di tutti, soprattutto dei più vulnerabili.

La bellezza di questa iniziativa sta nel suo essere semplice ma potente: donare un farmaco diventa un atto di grande valore umano, un segno tangibile di vicinanza, di cura, di compassione. È un gesto che ci unisce, ci ricorda l’importanza della gratuità e della condivisione e ci insegna, come ha detto Papa Francesco, che “l’essenziale per la vita è ben altro” rispetto alla ricchezza materiale. In un momento storico in cui le disuguaglianze aumentano, questa raccolta è una risposta concreta e urgente, una piccola grande speranza per chi vive nel bisogno.

Partecipare alle Giornate di Raccolta del Farmaco significa essere parte di una rete che, con un gesto di solidarietà, può migliorare la vita di migliaia di persone. È un atto di grande valore civile e sociale, che non solo allevia la sofferenza, ma costruisce una comunità più giusta e più attenta agli altri. Donare un farmaco è dare un futuro, una possibilità di cura, di speranza. Un gesto che, oggi più che mai, ci rende davvero umani.

