"VIOLA", la prima mostra che celebra la fotografia arriva da LILIUM, per San Valentino

è la prima mostra che celebra la fotografia alla Lilium Art Gallery di Perosa Argentina, in provincia di Torino, e arriva come un evento speciale per San Valentino. Il titolo stesso, evocativo e delicato, richiama uno dei fiori più belli e simbolici della città di Parma, ma non si limita a questo: la mostra intende essere un tributo alla sensibilità e alla forza femminile.

L'inaugurazione si terrà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17, con ingresso libero. La galleria si apre per ospitare il progetto fotografico di Antonella Taurino e Davide Paolo Strangio, due fotografi naturalisti della Val Chisone che presentano un racconto umano e visivo di grande intensità. Il debutto di "Viola" coincide con il periodo di San Valentino, la festa che celebra l'amore, il rispetto, la parità e la tenerezza, valori che si riflettono nel tema della mostra.

L'esposizione rimarrà aperta al pubblico nei fine settimana del 15-16 e 22-23 febbraio 2025, dalle 15 alle 18. Durante l'inaugurazione, un buffet sarà offerto per accogliere la comunità locale e i turisti, permettendo loro di immergersi nell'arte e nel messaggio della mostra.

"Viola" esplora la violenza e gli abusi subiti dalle donne, raccontandoli attraverso una combinazione di ritratti femminili, autoscatti e immagini di fiori selvatici delle montagne dell'arco alpino. Le fotografie narrano un percorso di resilienza e rinascita, dove la natura, con la sua delicatezza, diventa specchio delle fragilità e della forza interiore. Ogni scatto invita a riflettere sulle sfide e sulle conquiste, facendo emergere la bellezza del recupero e della rinascita anche nei momenti più bui.

Con questa mostra, la Lilium Art Gallery segna un importante punto di svolta nella sua programmazione culturale, dedicando per la prima volta un'esposizione monografica interamente alla fotografia. Il direttivo della galleria esprime la propria soddisfazione: «Abbiamo sempre desiderato aprire le porte della nostra galleria alla fotografia e con "Viola" inauguriamo non solo una mostra, ma un nuovo capitolo per Lilium». La stagione 2025 della galleria sarà infatti caratterizzata da un forte orientamento verso la fotografia, con altre due importanti esposizioni in programma nei prossimi mesi.

"Viola" è una mostra che ha già suscitato grande interesse e successo in città come New York e Dubai. Ora, arriva a Perosa Argentina, pronta a coinvolgere emotivamente chiunque desideri immergersi nel suo potente messaggio di riflessione e sensibilità. Un'occasione unica per scoprire il lavoro di due artisti che, con la loro arte, invitano a guardare il mondo attraverso una lente di empatia e consapevolezza.