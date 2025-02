Un anno di elisoccorso notturno in Valle d'Aosta: 182 missioni e una sicurezza sempre più efficace

Il sistema di elisoccorso notturno della Valle d'Aosta, attivo da un anno, ha registrato risultati significativi in termini di efficacia e copertura, confermando l'importanza di questa iniziativa per la sicurezza della regione. Dal 1° febbraio 2024, sono state effettuate 182 missioni notturne, che hanno coperto le aree più remote e impervie del territorio valdostano, rendendo il servizio fondamentale per la protezione di residenti e visitatori, specialmente in un contesto montano dove i rischi e le difficoltà logistiche sono elevati.

L'operatività del servizio ha visto un'attiva presenza nelle valli più conosciute, come la Valtournenche, la Valle del Lys, il Gran Paradiso e la Val d'Ayas, ma anche nelle zone più periferiche, come il Gran Combin e Pila, per un totale di oltre 114 ore di volo. L'efficacia del servizio è stata ulteriormente potenziata con la validazione di 81 piazzole, 18 delle quali nei pressi dei rifugi, aumentando la copertura del territorio a circa il 60% dei Comuni valdostani.

Un aspetto innovativo introdotto nel luglio 2024 è l’avvio delle operazioni speciali, che permettono agli elicotteri di raggiungere direttamente il punto di soccorso, riducendo ulteriormente i tempi di intervento e aumentando l’efficienza del sistema. Questo miglioramento ha reso l'elisoccorso notturno ancora più reattivo, rispondendo tempestivamente alle emergenze anche in condizioni meteo avverse.

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha sottolineato come l’elisoccorso notturno rappresenti un servizio essenziale per la sicurezza pubblica. Il territorio montano, con le sue difficoltà geografiche e climatiche, richiede un sistema di soccorso che possa garantire interventi rapidi e assistenza medica avanzata, anche nelle zone più difficili da raggiungere. La capacità di intervenire anche nelle ore notturne testimonia l’elevata professionalità degli equipaggi e l’efficacia di un servizio che salva vite ogni giorno.

Il sistema di elisoccorso notturno non solo risponde alle emergenze, ma rappresenta un segno di rispetto per la popolazione locale, offrendo maggiore sicurezza a chi vive in montagna e ai visitatori. L’investimento in tecnologie avanzate, formazione specializzata e risorse adeguate è fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente, che contribuisce a mantenere viva la tradizione di resilienza e accoglienza delle valli valdostane. In un territorio dove la montagna è protagonista, il servizio di elisoccorso notturno è un pilastro della sicurezza, un valore aggiunto che rende la Valle d'Aosta ancora più sicura per chi la vive e per chi la visita.