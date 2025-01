Pochi giorni a #VDAorienta

Mercoledì 5 febbraio aprirà le sue porte la seconda edizione di #VDAorienta, il salone dell’orientamento della Valle d’Aosta. Alle 8.15 sarà prevista l’inaugurazione alla presenza delle autorità.

Quest’anno l’evento, sostenuto dall'Unione europea a valere sul Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, si amplia con la partecipazione degli Istituti Professionali e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), degli Istituti Tecnici e dei Licei, della regione, che il 5 e il 6 febbraio presenteranno la loro offerta formativa agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

A questo proposito si informa il pubblico che, al fine di favorire la più ampia partecipazione, l’accesso al Salone di mercoledì 5 febbraio sarà anticipato alle ore 14:30 con apertura fino alle 19:00. Questa estensione dell'orario è pensata per agevolare la visita di giovani, famiglie e di tutti coloro che desiderano prendere parte all'evento.

Il salone proseguirà nelle giornate del 7 e 8 febbraio con una panoramica sull’offerta post diploma per gli studenti prossimi all’uscita dal percorso di scuola superiore che potranno conoscere l’offerta didattica di Università, Accademie, ITS, nonché le opportunità di carriera offerte da Associazioni e Istituzioni. L’apertura al pubblico sarà prevista venerdì 7 febbraio dalle 14.30 alle 18.00 e sabato 8 febbraio dalle 09.00 alle 13.30.

Gli studenti del quarto anno possono iscriversi ai workshop tematici, che offrono un programma su temi chiave legati alla formazione post-diploma e all’ingresso nel mondo del lavoro, al seguente link https://eventsvda.it/vdaorienta/

In queste due giornate è previsto uno stand gestito da l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT) e la Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione al fine di presentare agli studenti l’artigianato di tradizione come opportunità professionale capace di unire tradizione e creatività.

Tre gli eventi, aperti a tutti, che arricchiranno la settimana di #VDAorienta, si evidenziano:

Tra Sogni e Sfide: costruire il futuro in un tempo incerto, che si svolgerà il 4 febbraio alle ore 18:00 al Teatro Splendor di Aosta con ospiti Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva e Claudia De Lillo, nota anche come Elasti, giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica.

Orizzonte STEM: le professioni del futuro, che si terrà il 07 febbraio alle ore 17.00 nel Padiglione VDAOrienta in piazza Chanoux con Davide Dattoli, CEO di Talent Garden e Virginia Benzi, conosciuta come Quantum Girl, divulgatrice scientifica e Ambassador STEM.

Infine sabato 8 febbraio alle 18.00, la chiusura di #VDAorienta sarà affidata a un giovane stand-up comedian italiano, Davide Calgaro, che porterà sul palco del Giacosa, con l’ironia e la leggerezza che lo contraddistinguono, uno sguardo divertente sui pensieri della Generazione Z.

È possibile iscriversi agli eventi direttamente dal sito https://www.vdalavora.it/vda-orienta/

Questa seconda edizione è una conferma dell’impegno politico a favore dei nostri giovani. Essi infatti sono al centro di questa settimana dell’Orientamento che intende supportarli nelle prime importanti e delicate decisioni della loro vita e per la comunità. Offrire loro gli strumenti necessari per comprendere le proprie attitudini e passioni, e per orientarsi verso percorsi di studio e professionali coerenti con i propri obiettivi, è fondamentale per crearsi un progetto di vita soddisfacente e per far crescere il nostro territorio – dichiarano gli assessori Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz -. L’apertura del Salone anche a studentesse e studenti della Scuola secondaria di primo grado ci permette di aiutarli, insieme alle loro famiglie, a fare scelte consapevoli, con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica, favorire l'inserimento lavorativo e costruire una società più coesa e dinamica- concludono gli assessori.