SPORTELLO SANITARIO ITINERANTE A COGNE, GABY E VALTOURNENCHE CALENDARIO FEBBRAIO-MARZO 2025

L’Azienda USL della Valle d’Aosta comunica il nuovo calendario dello “Sportello itinerante”, un'iniziativa nata per migliorare l'accesso ai servizi amministrativi in quelle località della regione distanti dai servizi tradizionalmente offerti.



Il servizio viene erogato da risorse formate sulle diverse attività di front office, in uno spazio dedicato presente nei consultori delle località coinvolte.

Il calendario di febbraio e marzo è il seguente:

• a Cogne (Consultorio USL in loc. Village de Cogne, 49, vicino alla microcomunità) l’8 febbraio e il 15 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

• a Gaby (Consultorio in loc. Chef Lieu, 24, sotto il municipio) il 10 febbraio e il 10 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 15:30

• a Valtournenche (Consultorio USL in fraz. Cretaz, 67) il 27 febbraio e il 27 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 14:00

I cittadini possono recarsi allo Sportello itinerante (senza prenotazione) per accedere a:

• Servizi CUP (prenotazione di visite, esami strumentali, esami del sangue, richieste di rimborso)

• Stampa e ritiro referti (esclusi esami radiografici)

• Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta

• Supporto all'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e attivazione delle deleghe per la consultazione dell’FSE

• Attivazione della Tessera Sanitaria, richiesta duplicato o nuova emissione per smarrimento/furto

• Rinnovo esenzioni per età e reddito (E01-E03-E04) con scadenza il 31/03 di ogni anno.