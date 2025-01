Tante iniziative per la promozione e valorizzazione del settore agricolo e zootecnico

L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali ha delineato un piano ricco di eventi e iniziative finalizzate a far conoscere le eccellenze agroalimentari e vitivinicole della Valle d'Aosta sia a livello regionale che internazionale.

Il programma prevede la partecipazione a importanti fiere e saloni, tra cui Vinitaly a Verona dal 6 al 9 aprile 2025, la 47esima edizione di Vinum ad Alba a fine aprile 2025, e il Tourisma "Salone Archeologia e Turismo culturale" a Firenze dal 21 al 23 febbraio 2025. Non mancheranno anche eventi all'estero, come la Foire du Valais a Martigny, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre 2025, e la fiera agricola Vaches en piste a La Roche-Sur-Foron (Francia) dal 27 al 30 marzo 2025.

L'Assessorato ha confermato la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale, come la Fiera internazionale del Tartufo d'Alba, dove si replicherà la "cena insolita" che ha riscosso un grande successo lo scorso anno, e alla Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia, nell'Alta Langa, ad agosto. Queste manifestazioni rappresentano occasioni cruciali per promuovere i prodotti valdostani e consolidare il posizionamento della regione sui mercati nazionali e internazionali.

Oltre agli eventi esterni, l'Assessorato ha previsto anche numerose iniziative sul territorio regionale. Tra queste, la Giornata mondiale delle api il 20 maggio 2025, il Marché au Fort di Bard dell'11 e 12 ottobre 2025, e il Concorso dei Mieli della Valle d’Aosta che si terrà a Châtillon dal 24 al 26 ottobre 2025. Inoltre, uno degli eventi più significativi sarà Vins Extrêmes, dedicato alla promozione dei vini provenienti dalla viticoltura eroica, praticata in condizioni particolarmente difficili. Sempre sul fronte zootecnico, si terrà il Concorso Modon d'or Fontina DOP, dedicato alle migliori forme di Fontina d’alpeggio, con la premiazione dei vincitori prevista per il tardo autunno.

L’Assessore ha sottolineato l’importanza della promozione e valorizzazione del settore agricolo, delle filiere corte e della cultura rurale valdostana, con un particolare focus sul settore zootecnico. «Questi eventi sono importanti occasioni per far conoscere la realtà agricola valdostana a un pubblico ampio, composto sia da esperti del settore che da appassionati», ha dichiarato. Inoltre, l'Assessorato ha ribadito l'importanza di lavorare in sinergia con enti locali e soggetti operanti sul territorio, con la pubblicazione dell'opuscolo AGRICULT, che raccoglierà gli appuntamenti agricoli ed enogastronomici dell’anno.

In parallelo, l’Assessorato sostiene anche le iniziative organizzate dai comuni valdostani, come previsto dalla legge regionale 17 del 2016. È stato ricordato che il termine per la presentazione delle domande per gli aiuti a fondo perduto a favore degli enti locali scade il 31 marzo prossimo. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta, disponibile sul sito ufficiale dell'Assessorato. Questi fondi sono destinati a sostenere progetti che valorizzano e promuovono l'identità rurale e i prodotti agricoli regionali, favorendo la cultura e l'animazione sociale delle comunità valdostane.