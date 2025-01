Aoste : Un Pas Décisif pour l’Accueil des Familles avec la Nouvelle Crèche et Cantine Scolaire du Quartier Doire

La ville d'Aoste franchit une nouvelle étape dans le soutien aux familles et dans la lutte contre la dénatalité avec l’ouverture de la crèche et de la cantine scolaire du Quartier Doire, prévues pour ce mois-ci. Ces nouvelles infrastructures représentent bien plus que de simples équipements ; elles incarnent un véritable engagement social et environnemental pour le bien-être des jeunes familles, tout en contribuant à renforcer la natalité dans la région.

Ce projet est d'autant plus remarquable qu’il s'inscrit dans le cadre d’un programme plus large d'amélioration des services pour la petite enfance. En effet, selon un rapport publié par La Repubblica, seulement 3 % des projets de crèches financés par le PNRR étaient achevés en décembre 2024. Pourtant, parmi les projets qui ont réussi à relever ce défi, la crèche du Quartier Doire se distingue comme un exemple de réussite dans un contexte complexe.

La nouvelle crèche, qui pourra accueillir jusqu’à 24 enfants de 6 à 36 mois, augmente ainsi de 16 % la capacité des structures déjà présentes dans la ville, portant le nombre total de places à 174. Cette initiative fait partie d’une dynamique plus large qui vise à accroître le nombre de crèches dans la ville, avec un total désormais porté à 6 établissements. Cette croissance est le fruit des engagements pris par la coalition Nuti-Borre, qui, dès 2020, a inscrit la qualité des services pour la petite enfance et la natalité au cœur de son programme.

La création de la crèche a nécessité la démolition d’un ancien bâtiment, construit dans les années 70, qui servait autrefois de centre social et de cantine scolaire. Ce dernier a été remplacé par une nouvelle infrastructure moderne, qui inclut également une cantine scolaire reconstruit dans un autre bâtiment, annexé à l’école primaire du quartier. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un financement combiné de 630 000 euros provenant du PNRR et de fonds municipaux.

Le problème de la dénatalité est bien réel en Italie, et plus encore en Vallée d'Aoste, où le taux de natalité est inférieur à la moyenne nationale. Les résultats d'un sondage réalisé par Area Studi Legacoop et Ipsos montrent que 57 % des Italiens et 45 % des moins de 30 ans estiment que le manque de services pour les familles est l'une des principales causes de cette tendance. Il est donc crucial que des initiatives comme celle de la crèche du Quartier Doire soient mises en place pour répondre à ces défis et améliorer la qualité de vie des familles.

En plus de répondre à un besoin social, la nouvelle crèche se distingue par son approche écoresponsable. Avec sa classe énergétique A4, son toit vert, ses panneaux solaires et ses matériaux écologiques, elle est un modèle d'architecture durable. Les 49 panneaux solaires installés sur la façade sud du bâtiment fournissent de l’électricité à la crèche et assurent une climatisation naturelle pendant l’été. Ce projet s’inscrit ainsi dans une démarche de développement durable, contribuant à la réduction de l’empreinte écologique tout en offrant un cadre de vie sain pour les enfants.

Le bâtiment utilise également du bois provenant de forêts durables et recouvrira 60% de sa surface de végétation, favorisant la biodiversité et contribuant à la régulation des températures estivales. Le toit vert permet également de réduire les émissions polluantes et d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, tout en offrant un espace de végétation supplémentaire pour le quartier.

Cette crèche et cantine scolaires sont les premières étapes d’un projet de requalification plus large du Quartier Doire, qui comprend des investissements d’environ 20 millions d’euros. Ce projet de modernisation des périphéries, soutenu depuis plusieurs années par l’Union Valdôtaine, vise à améliorer la qualité de vie des habitants et à offrir des services modernes et accessibles à tous.

En définitive, la nouvelle crèche et cantine scolaire du Quartier Doire à Aoste ne sont pas seulement des infrastructures essentielles pour les familles de la ville, mais elles incarnent également un modèle de développement durable et un engagement fort envers l’avenir de la communauté. (source www.lepeuplevaldotain.it)