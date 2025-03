La Commission Culture et le Rassemblement Valdôtain réaffirment l’importance de la défense de l’enseignement en Vallée d’Aoste

Commission “Identité, culture, école” du Rassemblement Valdôtain a récemment exprimé son inquiétude concernant la gestion des cours d’habilitation pour les lauréats du concours au sein du pôle universitaire d’Aoste. Selon le Rassemblement Valdôtain, la nécessité d’activer ces cours dans la capitale régionale est désormais impérieuse. L’article soulignant ce problème rappelle que la Vallée d'Aoste, en tant que Région à statut spécial, a investi des ressources considérables pour créer une université moderne et innovante. Pourtant, il semble y avoir un décalage dans la gestion de ces formations.

“Pourquoi cet éloignement injustifié, qui contraindrait les enseignants à assumer des frais supplémentaires de déplacement, d’hébergement et de subsistance, tout en leur faisant perdre un temps précieux qu’ils pourraient consacrer à leurs élèves ?”, s’interroge la Commission. Cette situation est particulièrement préoccupante, car elle empêche le bon fonctionnement du système éducatif local, déjà soumis à des défis liés à son double statut bilingue. En effet, la Vallée d'Aoste est une région où la langue française et la langue italienne sont placées sur un pied d'égalité, comme le précise l'article 38 du Statut Spécial de la Vallée d'Aoste : “En Vallée d'Aoste, la langue française et la langue italienne sont placées sur un pied d'égalité."

Rassemblement Valdôtain insiste sur l’importance de préserver les spécificités du système éducatif régional, notamment en ce qui concerne la classe de concours de français. Dans un contexte où les différences linguistiques entre le français et l'italien doivent être respectées, il semble essentiel que des mesures concrètes soient prises pour garantir la formation des enseignants sans les contraindre à des déplacements inutiles.

L’une des préoccupations majeures de la Commission est l'inaction de l’Assesseur aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles. “L’inaction de l’Assesseur contribue directement à cette situation inacceptable", soulignent les membres du Rassemblement Valdôtain. Selon eux, l’Assesseur semble s'aligner sans réserve sur les décisions prises à Rome, sans tenir compte des spécificités et des besoins de la Vallée d'Aoste. “Plutôt que de défendre les intérêts des enseignants et du système éducatif valdôtain, il semble suivre les directives de Rome, contrairement à ce qui se passe dans d’autres réalités autonomes", affirment-ils.

Face à cette situation préoccupante, la Commission demande à l'Assesseur d’agir immédiatement pour garantir l’activation des cours d’habilitation à Aoste et protéger ainsi les droits des enseignants et la spécificité du système scolaire régional. Elle insiste également sur la nécessité d’élargir l’offre de formation, au-delà du français, en organisant des cours d’habilitation pour d’autres matières, afin de garantir une formation complète et équitable pour tous les enseignants de la région.

Ainsi, le Rassemblement Valdôtain souligne que la protection du système éducatif local et la valorisation de la langue française dans la région doivent être des priorités absolues, dans le respect du statut particulier de la Vallée d'Aoste.