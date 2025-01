Grappa Monovitigno di Prié Blanc: l’edizione limitata delle Distillerie St. Roch – Levi – Ottoz per la 1025° Fiera di Sant’Orso

ogni anno, in occasione della millenaria Fiera di Sant’Orso, le Distillerie St. Roch – Levi – Ottoz hanno realizzato un’edizione limitata di 1.025 bottiglie numerate di Grappa monovitigno di Prié Blanc. A impreziosire questa edizione speciale è il manifesto ufficiale della Fiera di Sant’Orso 2025, ideato dal grafico Pier Francesco Grizi e gentilmente concesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Questa iniziativa, ormai divenuta una tradizione cara all’Azienda, si rinnova per il nono anno consecutivo, confermandosi non solo un simbolo di eccellenza artigianale, ma anche un progetto con un forte valore sociale. La maggior parte del ricavato sarà, infatti, devoluta al fondo "Oggi per Domani per il Durante e dopo di noi", gestito dal Coordinamento disabilità Valle d’Aosta presso la Fondazione Comunitaria, per sostenere progetti dedicati alle persone con disabilità.

“Negli anni” – afferma Nicola Rosset, titolare delle Distillerie St. Roch – Levi – Ottoz – “abbiamo avuto il privilegio di supportare concretamente iniziative che migliorano la qualità della vita di molte persone. Tra queste, l’acquisto di un mezzo senza barriere architettoniche, pensato per il trasporto di carrozzine, oggi messo a disposizione dell’Associazione ‘Andata e Ritorno VDA Grand Paradis’. È motivo di grande orgoglio poter intrecciare tradizione, qualità e solidarietà in un progetto che continua a crescere anno dopo anno”.

Sostenere l’iniziativa è semplice: è possibile acquistare la Grappa Monovitigno di Prié Blanc nelle principali enoteche e boutique alimentari della Valle d’Aosta, presso lo stand delle Distillerie situato nel padiglione enogastronomico della Fiera, o nel loro showroom aziendale. In alternativa, è possibile effettuare una libera donazione, fiscalmente detraibile, a Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Onlus, utilizzando i seguenti IBAN:

• Banca INTESA SANPAOLO: IT73 G0306909606100000005667

• BCC Valdostana: IT53 Q0858701211 000110150701

• Unicredit: IT37 G0200801210 000102396075