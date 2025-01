Roberto Gaudio eletto Socio corrispondente dall’Accademia di Agricoltura di Torino

Roberto Gaudio è stato eletto Socio corrispondente dell’Accademia di Agricoltura di Torino. Un riconoscimento prestigioso che premia il Cervim ed il lavoro fatto negli anni per la valorizzazione della viticoltura eroica, e che ha visto in Gaudio, in qualità di presidente dal 2011 al 2020 (ed in precedenza anche coordinatore, attualmente consigliere), una figura centrale, arrivando ad ottenere risultati importanti e facendo accrescere la conoscenza dei vini estremi, biodiversità, paesaggio, dei territori di montagna, in forte pendenza e piccole isole.

Dalla crescita del Mondial des Vins Extremes, alle varie attività svolte, non solo promozione della viticoltura eroica, ma anche i risultati e riconoscimenti ottenuti a livello tecnico-politico. Su tutti il riconoscimento del termine eroico nel Testo unico della vite e del vino - Legge 238 del 12.12.2016 (articolo 7) - e successivo regolamento attuativo del 30 giugno 2020. Risultato recente invece la risoluzione da parte di OIV, massimo organismo a livello mondiale per il settore vitivinicolo, che sancisce l'importanza della viticoltura eroica, con un documento che ha visto il lavoro del Cervim.



Si congratula con Gaudio, il presidente Cervim Nicola Abbrescia: “E’ un riconoscimento che rende prestigio alle attività del Cervim negli ultimi 15 anni, e riconosce come il lavoro fatto, che sta proseguendo, va nella giusta direzione”.



La nomina di Roberto Gaudio, dottore agronomo valdostano, a socio dell’Accademia di Agricoltura di Torino, è stata annunciata dal presidente dell’Accademia stessa, professor Marco De Vecchi, e verrà celebrata in occasione della cerimonia inaugurale del nuovo Anno Accademico che si svolgerà nel prossimo mese di maggio, con la consegna del diploma di accademico.

“L’Accademia dell’Agricoltura di Torino – sottolinea il presidente dell’Accademia Marco De Vecchi – è particolarmente lieta ed onorata di avere fra i propri soci un professionista come Roberto Gaudio, per la grande attività ed esperienza nel settore vitivinicolo, in particolare per la promozione e valorizzazione della viticoltura eroica in Italia ed a livello internazionale portata avanti per il Cervim, del quale è stato presidente ed attuale membro del consiglio di amministrazione”.