BATAILLES DE REINE: LE REGINE DI PASQUETTA SONO GUIZZA, NEGRO’ E ZARA

Oggi, lunedì 21 aprile 2025, a Fénis, sotto un cielo primaverile che sembrava dipinto per l’occasione, si è tenuta l’attesissima eliminatoria di Pasquetta del Concours Régional. Una vera e propria festa della ruralità valdostana, dove tradizione, passione e spirito di comunità si intrecciano tra campanacci, applausi e l'inconfondibile muggito delle regine.

In campo 150 bovine, pronte a contendersi un posto nella sognata Finale Regionale. Divise in tre categorie, hanno offerto spettacolo e momenti carichi di emozione: 38 in prima categoria, 51 in seconda e 61 in terza, ciascuna con la sua personalità e il suo stile di combattimento.

Nella prima categoria, ha brillato GUIZZA di Maquignaz Jean Antoine di Valtournenche, che ha avuto la meglio in finale su una combattiva MONELLA di Ronny Vial di Nus. Una vittoria meritata, frutto di forza, tenacia e sangue freddo.

In seconda categoria, a imporsi è stata NEGRO’ di Charrier Stefano di Quart, capace di superare una tenace ALOUETTE di Busso Piero di Donnas, guadagnandosi la corona tra gli applausi del pubblico.

La terza categoria ha visto il trionfo di ZARA di Meynet Fulvio di Valtournenche, che ha avuto la meglio su JARDIN di Glassier Marcello di Fénis. Una finale intensa, dove le due rivali si sono fronteggiate con grande rispetto e forza.

A conquistare il titolo di Regina del peso è stata CAMPIGLIA, con ben 740 kg di potenza e maestosità. Una presenza che si è fatta notare in ogni angolo dell’arena.

Il prossimo appuntamento del Concours Régional è fissato per venerdì 25 aprile ad Issime. La corsa verso la finale continua, ma queste regine di Pasquetta resteranno scolpite nella memoria di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa straordinaria giornata di festa e orgoglio valdostano.