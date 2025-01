Regionale Valle d’Aosta: piu’ autobus per raggiungere la Fiera di Sant’Orso

Trentasei corse bus aggiuntive tra Aosta e Ivrea via autostrada nei giorni della Fiera di Sant’Orso, in programma il 30 e 31 gennaio.

È il servizio messo a disposizione da Regionale Valle d’Aosta in accordo con l’Assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile, per consentire a viaggiatori e turisti di raggiungere la millenaria fiera di Sant’Orso, che ogni anno richiama nel capoluogo valdostano migliaia di visitatori.

Nei giorni della fiera, alla normale programmazione che conta già 103 corse giornaliere, sono stati aggiunti ulteriori bus potenziando le fasce orarie di maggiore frequentazione.

In particolare, dalle 8.00 alle 14.00, al servizio bus già attivo, si aggiungeranno ulteriori 17 corse bus da Ivrea ad Aosta; al pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da Aosta a Ivrea partiranno 19 autobus in più a supporto degli altri già in circolazione.

Tutte le corse autobus aggiuntive seguiranno il percorso autostradale e non effettueranno fermate intermedie.

Regionale conferma il proprio impegno a sostegno di un turismo sempre più sostenibile e di prossimità, valorizzando il patrimonio storico e culturale dei borghi italiani. Per questo, sui treni Torino-Ivrea in questi giorni verrà trasmesso il video promozionale della Foire de Saint Ours, realizzato dall’assessorato. Tutte le informazioni sull’evento sono reperibili sul sito www.lasaintours.it

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.

I canali di acquisto sono aggiornati.