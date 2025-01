Con la Fiera di Sant'Orso la magia della tradizione alpina torna ad Aosta per la 1025ª volta

La Fiera di Sant'Orso, una delle manifestazioni più longeve e suggestive dell’arco alpino, ritorna anche quest’anno il 30 e il 31 gennaio nel centro storico di Aosta, per celebrare la tradizione dell'artigianato alpino. Giunta alla sua 1025ª edizione, la fiera rappresenta un evento imperdibile non solo per gli appassionati di artigianato, ma per chiunque voglia immergersi nella cultura e nelle tradizioni della Valle d'Aosta.

Con oltre 1.000 artigiani iscritti, la manifestazione conferma la sua rilevanza come vetrina per il lavoro manuale e la creatività locale. Gli espositori presenteranno una vasta gamma di prodotti: legno, pietra ollare, ferro, rame, ceramica, vetro, tessuti e pizzi, tutti realizzati con tecniche tradizionali che affondano le radici nella cultura alpina. Lungo il percorso che attraversa il centro storico di Aosta, i visitatori potranno ammirare il risultato di un’abilità che si tramanda da generazioni, tra oggetti unici che raccontano storie di maestri artigiani.

Accanto agli spazi espositivi, la Fiera di Sant'Orso arricchisce la sua offerta con l'Atelier des Metiers, una mostra-mercato dedicata agli artigiani professionisti, che quest’anno sarà allestita in piazza Chanoux, e con il padiglione enogastronomico di piazza Plouves, dove i visitatori potranno degustare le specialità culinarie tipiche del territorio valdostano. Inoltre, lungo il percorso della Fiera saranno attivati sei Punti rossoneri, dove le pro loco locali prepareranno piatti della cucina valdostana, offrendo un assaggio delle tradizioni gastronomiche regionali.

La Fiera non è solo un evento che celebra la manualità, ma è anche un momento di incontro, di socializzazione e di valorizzazione della cultura locale. La manifestazione, che affonda le sue radici in un passato millenario, continua a rappresentare una testimonianza viva della comunità valdostana, in cui l’artigianato si intreccia con la vita quotidiana e con il tessuto sociale della città di Aosta.

Il successo di questa manifestazione è il risultato di un grande lavoro collettivo, che coinvolge numerosi attori locali, e rappresenta un’opportunità unica di esplorare la tradizione, ma anche di partecipare a un evento che si rinnova ogni anno, affermandosi come uno dei principali appuntamenti dell’arco alpino. La Fiera di Sant'Orso, con la sua lunga storia e la sua capacità di rinnovarsi, continua a essere un punto di riferimento culturale e commerciale per la Valle d'Aosta e per tutti coloro che desiderano scoprire la bellezza dell'artigianato alpino.