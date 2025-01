ENTRO IL 28 FEBBRAIO PRESENTAZIONE NUOVE ATTESTAZIONI ISEE PER OTTENERE RIDUZIONE QUOTE REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO

L'Amministrazione comunale di Aosta ricorda che tutte le attestazioni presentate in fase di iscrizione ai servizi della refezione scolastica e del trasporto scolastico sono scadute lo scorso 31 dicembre 2024.

Il termine ultimo per presentare le nuove attestazioni, in modo da poter fruire delle riduzioni delle quote, è fissato al 28 febbraio 2025.

I valori ISEE che danno diritto alla riduzione della quota pasto della refezione scolastica e del trasporto scolastico, esclusivamente per i minori residenti nel comune di Aosta, sono i seguenti:

ISEE da euro 0 a euro 4.000 – riduzione del 75%

ISEE da euro 4.000,01 a euro 6.500 – riduzione del 50%

ISEE superiori a euro 6.500 – quota intera

La nuova attestazione ISEE va presentata con la procedura online, attraverso lo “Sportello telematico polifunzionale” (https://sportellotelematico.comune.aosta.it), accedendo alla sezione “Variazione Dati”.