Un legame che cresce: La visita istituzionale della Delegazione di Albertville ad Aosta

Ieri, venerdì 17 gennaio, la città di Aosta ha accolto con grande entusiasmo una delegazione di Albertville, composta da alcune autorità politiche della località savoiarda e dal Console onorario di Francia in Valle d’Aosta, Nicolas Viérin. Questo incontro si inserisce in un contesto di lunga amicizia tra le due città, che si sono unite in un gemellaggio ufficiale nel 1999, quando fu firmata la "Charte d’amitié", la Carta dell’Amicizia.

La visita ha avuto un significato speciale, in quanto ha avuto luogo in un momento in cui le relazioni tra Aosta e Albertville continuano a crescere e a rafforzarsi. La delegazione ha avuto modo di incontrare l’assessore regionale Luciano Caveri, con il quale ha discusso di tematiche cruciali come gli affari europei, l’innovazione e le politiche per la montagna. Un momento particolarmente significativo della giornata è stato l'incontro tra i sindaci di Aosta, Gianni Nuti, e di Albertville, Frédéric Brunier Framboret, che insieme agli assessori Samuele Tedesco e Jean-François Brugnon, hanno avuto modo di approfondire le tematiche di comune interesse e di consolidare i legami tra le rispettive amministrazioni.

Uno degli aspetti più rilevanti della visita è stato l’approfondimento delle realtà culturali e giovanili della città di Aosta, con una visita alla Cittadella dei giovani Plus, che è un punto di riferimento per le attività musicali e culturali delle nuove generazioni. Questo incontro ha permesso di scambiare esperienze e riflessioni su come le due città possano collaborare maggiormente nel campo della cultura giovanile.

Nel pomeriggio, la delegazione si è spostata sull'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, un sito archeologico che racconta seimila anni di storia della Valle d’Aosta. Questa visita è stata un'opportunità per riflettere sul patrimonio storico e culturale che unisce le due città, con particolare attenzione al valore delle tradizioni comuni che risalgono a secoli fa.

Il gemellaggio tra Aosta e Albertville è stato nel corso degli anni un motore di numerose iniziative che hanno coinvolto vari settori, tra cui la cultura, lo sport e la solidarietà. L’incontro di ieri si inserisce in una tradizione di scambi reciproci che ha incluso eventi significativi, come la "Rencontre internationale du don de sang" nel 2019, e manifestazioni sportive come "Atleticamicizia – Amithlétisme", che hanno contribuito a rafforzare i legami tra le due comunità.

Il gemellaggio tra Aosta e Albertville non è solo una questione di formalità, ma un’opportunità concreta di crescita reciproca, attraverso il dialogo e la cooperazione. Questa iniziativa ha dimostrato ancora una volta l’importanza di coltivare legami di amicizia e collaborazione tra città che, pur trovandosi in due paesi diversi, condividono valori comuni e obiettivi di sviluppo sostenibile. L’incontro di ieri ha consolidato un rapporto che continua a crescere nel tempo, con nuove prospettive per il futuro.

Un lien qui grandit : La visite institutionnelle de la Délégation d'Albertville à Aoste

Hier, vendredi 17 janvier, la ville d'Aoste a accueilli avec grand enthousiasme une délégation d'Albertville, composée de plusieurs autorités politiques de la localité savoyarde et du Consul honoraire de France en Vallée d'Aoste, Nicolas Viérin. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre d'amitié de longue date entre les deux villes, qui se sont unies par un jumelage officiel en 1999, lors de la signature de la "Charte d'amitié".

La visite revêtait une signification particulière, car elle s'est déroulée à un moment où les relations entre Aoste et Albertville continuent de croître et de se renforcer. La délégation a eu l'opportunité de rencontrer l'assesseur régional Luciano Caveri, avec lequel elle a abordé des thèmes cruciaux tels que les affaires européennes, l'innovation et les politiques pour la montagne. Un moment particulièrement significatif de la journée a été la rencontre entre les maires d'Aoste, Gianni Nuti, et d'Albertville, Frédéric Brunier Framboret, qui, accompagnés des conseillers Samuele Tedesco et Jean-François Brugnon, ont approfondi les thèmes d'intérêt commun et consolidé les liens entre leurs administrations respectives.

Un des aspects les plus marquants de la visite a été l'exploration des réalités culturelles et jeunesse de la ville d'Aoste, avec une visite à la Cité des jeunes Plus, un centre dédié aux activités musicales et culturelles des nouvelles générations. Cette rencontre a permis d'échanger des expériences et des réflexions sur la manière dont les deux villes peuvent collaborer davantage dans le domaine de la culture jeunesse.

L'après-midi, la délégation s'est rendue sur le site mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans, un site archéologique témoignant de six mille ans d'histoire de la Vallée d'Aoste. Cette visite a été l'occasion de réfléchir sur le patrimoine historique et culturel qui unit les deux villes, avec une attention particulière portée à la valeur des traditions communes remontant à plusieurs siècles.

Le jumelage entre Aoste et Albertville a été au fil des ans un moteur de nombreuses initiatives dans divers domaines, tels que la culture, le sport et la solidarité. La rencontre d'hier s'inscrit dans une tradition d'échanges réciproques qui a inclus des événements marquants, comme la "Rencontre internationale du don de sang" en 2019, et des manifestations sportives telles que "Atleticamicizia – Amithlétisme", qui ont contribué à renforcer les liens entre les deux communautés.

Le jumelage entre Aoste et Albertville n'est pas seulement une question de formalité, mais une véritable opportunité de croissance réciproque, à travers le dialogue et la coopération. Cette initiative a une nouvelle fois démontré l'importance de cultiver des liens d'amitié et de collaboration entre des villes qui, bien que situées dans deux pays différents, partagent des valeurs communes et des objectifs de développement durable. La rencontre d'hier a consolidé un rapport qui continue de se développer au fil du temps, avec de nouvelles perspectives pour l'avenir.