Mobilità dei giovani, le proposte del volontariato in Plus Aosta

Un incontro informativo dedicato alle esperienze di volontariato all’estero, un appuntamento di presentazione di storie motivazionali e di ispirazione e la possibilità di sperimentarsi in un’attività concreta di volontariato o solidale. Sono i tre volet dell’offerta riservata ai giovani valdostani per l’area “Volontariato e Mobilità” di cui il CSV ODV è referente in Plus Aosta, la nuova denominazione di Cittadella, gestita in co-progettazione con il Comune di Aosta da una compagine di enti con capofila la cooperativa “Noi & Gli altri”.

Gli incontri e le esperienze sono articolati e proposti con cadenza mensile. Il primo appuntamento, intitolato Mobility Day, è in programma già domani, venerdì 17 gennaio, dalle 16 alle 18, in Plus Aosta ed è pensato per presentare le opportunità di mobilità internazionale giovanile con particolare riferimento ad Erasmus plus, il programma dell’Unione Europea che propone esperienze di lavoro e volontariato all’estero. L’incontro sarà tenuto dai formatori di Eurodesk Torino, la rete ufficiale dei programmi dell’Ue destinati ai giovani, in collegamento online e dagli operatori giovanili di Plus.

Si inserisce invece nella rassegna Storie Viventi l’appuntamento fissato per sabato 25 gennaio dalle 17 alle 19 n Plus Aosta in cui sarà possibile ascoltare dalla viva voce dei protagonisti, storie di vita orientate al cambiamento o a scelte che possono ispirare la vita degli altri. Sul modello della biblioteca vivente, i partecipanti potranno accedere alle diverse esperienze presentate in una conversazione individuale di circa 15 minuti con possibilità di fare domande e promuovere il confronto.

L’esperienza solidale da vivere in prima persona è prevista invece nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio quando, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, i giovani partecipanti, una volta bendati, potranno visitare e vedere così senza gli occhi l’esposizione di arredi, libri e materiali liturgici allestiti in Cattedrale ad Aosta. Questa iniziativa è inserita nell’attività denominata Volunteen che si propone di far fare esperienze di volontariato e solidarietà ai giovani.

Tutti gli eventi e le iniziative organizzate all’interno dell’area “Volontariato e Mobilità” di Plus Aosta sono gratuite e rivolte ai giovani dai 14 anni.

Per partecipare o ottenere più informazioni è possibile rivolgersi al front office di Plus cell. 380/4704907 o scrivendo a info@plusaosta.com