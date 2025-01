GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato l’accordo di cooperazione con l’ACI per la prosecuzione della gestione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche per il periodo gennaio 2025 – dicembre 2026.

Le Gouvernement régional a donné avis favorable quant à la nouvelle dénomination officielle “Breuil-Cervinia”, proposée par le Conseil communal de Valtournenche, en vue du remplacement de la dénomination en vigueur de la localité “Le Breuil”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato dato parere positivo alla richiesta di modifiche al disciplinare di produzione del Valle d’Aosta Lard d’Arnad – Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Le Gouvernement régional a octroyé au « Comité de l'Alliance française de la Vallée d'Aoste » une subvention de 30.000 euros pour la réalisation des activités programmées en 2024-2025 aux termes de l’article 3, de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata l’adesione della Regione - del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, in qualità di capofila, alla proposta progettuale denominata “Parcours+ cambiamenti climatici – acronimo Parcours CC”, nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021/2027.

È stata approvata la convenzione tra la Regione e la Fondazione “Montagna sicura” di Courmayeur per la realizzazione, nel periodo gennaio 2025 – dicembre 2027, dell’attività di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico nell’ambito della gestione di situazioni di rischio glaciale sui ghiacciai della Valle d’Aosta.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il programma di assistenza zooiatrica veterinaria ovicaprina, presentato dall’Associazione regionale allevatori valdostani per il 2025, per un importo complessivo di 70 mila euro. Il percorso prevede al suo interno un programma di assistenza zooiatrica, di prevenzione e controllo delle principali parassitosi e malattie contagiose, e un programma di veterinario aziendale.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Approvazione della convenzione tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Celva e l’Ordine regionale dei veterinari in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia sul territorio regionale per il triennio 2025-2027”. L’atto sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli enti locali.

La Giunta regionale ha quindi approvato il Programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per il 2025. Tale approvazione riveste una notevole importanza per il mantenimento dello status di indenne da malattie come la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina e ovi-caprina, la leucosi bovina e la rinotracheite infettiva bovina.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati approvati i compiti, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta regionale per la mobilità ciclistica. La Consulta è un organo che dovrà svolgere funzioni propositive e consultive sulle principali iniziative dell’amministrazione regionale e di altri soggetti e ha l’obiettivo di promuovere la pianificazione, la progettazione e la realizzazione di politiche a favore della mobilità ciclistica e sostenibile nella Regione.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato il bilancio di previsione dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, per l’esercizio finanziario 1° gennaio – 31 dicembre 2025. L’importo è pari a 3 milioni e 750 mila euro.