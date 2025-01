École Hôtelière: torna l’appuntamento con l’Open Night

Un’esperienza coinvolgente attende i giovani aspiranti professionisti del mondo dell’ospitalità all’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, che venerdì 17 gennaio organizza l’attesissimo appuntamento con l’“Open Night”. L’evento, pensato per far vivere ai partecipanti una notte all’interno del Campus, offre un’opportunità irripetibile per scoprire da vicino l’eccellenza della formazione alberghiera valdostana.

L’iniziativa nasce dal successo delle precedenti edizioni e si conferma un format che sa conquistare studenti e famiglie, desiderosi di esplorare un percorso educativo che unisce formazione accademica, esperienza pratica e la possibilità di immergersi in un ambiente professionale d’eccezione.

L’Open Night prenderà il via nel pomeriggio del venerdì con l’accoglienza degli ospiti, seguita da attività di conoscenza e laboratori pratici di cucina e sala. I partecipanti potranno mettere le mani in pasta e sperimentare la precisione e la creatività necessarie per lavorare nel mondo della ristorazione.

La serata proseguirà con una cena conviviale preparata dagli studenti dell’École, un momento di convivialità che racchiude la filosofia della scuola: unire tecnica e passione per offrire un’esperienza culinaria indimenticabile. A seguire, giochi di società, attività sportive ed escape room animeranno la notte, regalando ai ragazzi un assaggio della vita nel Campus.

L’esperienza culminerà con il pernottamento nelle stanze del convitto, per concludersi al mattino con una colazione condivisa e un momento di saluto che chiuderà questa straordinaria giornata di “porte aperte”.

L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste si distingue non solo per la qualità della sua offerta formativa, ma anche per l’attenzione rivolta alla crescita personale e professionale degli studenti. Con percorsi triennali e quinquennali, opportunità di stage e una rete di collegamenti con il mondo del lavoro, la scuola rappresenta un punto di riferimento per chi sogna di affermarsi nel settore turistico e alberghiero.

La partecipazione all’Open Night è aperta a un massimo di 30 studenti esterni e richiede la prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15 gennaio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la scuola al numero **+39 0166 61 449** o visitare il sito ufficiale www.fondazioneturistica.it

Questo evento è molto più di un semplice “porte aperte”: è un’immersione completa nel mondo dell’École Hôtelière, un’occasione per mettersi in gioco e sognare un futuro ricco di opportunità. Non resta che preparare la valigia e lasciarsi conquistare da questa avventura.

